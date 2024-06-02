«Дубль» Гайдучика та прохід «пивоварів» з червоною карткою: відеоогляди стикових матчів у відповідь за місця в УПЛ

У неділю, 2 червня, на арені «Лівий берег» під Києвом і стадіоні «Авангард» у Рівному відбулися стикові матчі у відповідь за місця в українській прем'єр-лізі, чемпіоном якої став «Шахтар .

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Плей-офф за місця в УПЛ. Матчі у відповідь

«Верес» (Рівне) — «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) — 3:1 (Гайдучик, 7, 45+5, Шарай, 45+3 — Стень 89). Перший матч — 1:1.

«Лівий берег» (Київ) — «Оболонь» (Київ) — 1:1 (Сідней, 54 — Краснопір, 65). На 51-й хвилині вилучено Османа («Оболонь»).Перший матч — 0:1.

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Нагадаємо, що з елітного дивізіону безпосередньо вилетіли «Минай» та «Металіст 1925», місця яких в УПЛ займуть «Інгулець» (Петрове) та «Карпати» (Львів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі товариський матч Німеччина — Україна.

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Фото upl.ua

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