Де і коли дивитись онлайн Німеччина — Україна: розклад трансляцій та прогноз на товариський матч перед Євро-2024

У понеділок, 3 червня, збірна України з футболу, яка виборола путівку на Євро-2024, на арені «Макс Морлок Штадіон» у Нюрнберзі проведе товариський матч проти господарів чемпіонату Європи команди Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

У минулі роки суперники провели один з одним дев'ять поєдинків, і Україні жодного разу не вдалося обіграти грізного опонента — п'ять поразок та чотири нічиї (різниця м'ячів — 10:20). До речі, рівно рік тому «жовто-сині» у дебютному поєдинку Реброва, якому 3 червня виповниться 50 років, ледь не здолали чотириразових чемпіонів світу у Бремені, пропустивши з пенальті вже у компенсований час — 3:3.

Відеоогляд матчу Німеччина — Україна — 3:3 у 2023 році

У майбутньому поєдинку букмекери бачать фаворитом пари німців. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу підопічних Юліана Нагельсмана приймає з коефіцієнтом 1,36, на нічию — 4,75, на виграш збірної України — 5,60.

РЕКЛАМА

У прямому ефірі поєдинок Німеччина — Україна на території нашої країни покаже о 21:45 регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо) та медіасервіс MEGOGO.

Товариський матч

РЕКЛАМА

3 червня (понеділок)

Німеччина — Україна 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в рамках підготовки до Євро-2024 збірна України, яка проводить тренувальний збір під Нюрнбергом, ще зіграє з Польщею (7 червня у Варшаві) та Молдовою (11 червня у Кишиневі).

На самому ж чемпіонаті Європи «жовто-сині» виступатимуть в одній групі з командами Румунії (17 червня у Мюнхені), Словаччини (21 червня у Дюссельдорфі) та Бельгії (26 червня у Штутгарті).

Раніше «ФАКТИ» опублікували розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2024.

Фото uaf.ua

54

Читайте нас у Facebook