НАТО визначило «червоні лінії» для росії

Коли Північноатлантичний альянс вирішить відповісти на російську агресію проти України? Італійська La Repubblica стверджує, що знає відповідь на це питання. Кажуть, що планувальники НАТО «непомітно» встановили дві червоні лінії, перетин яких означатиме втручання сил Альянсу. Нагадаємо, взимку президент Франції вперше заговорив про відправлення військ країн-учасниць НАТО в Україну.

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Видання повідомляє, що переломним моментом для динаміки військових дій в Україні може стати включення в конфлікт ще однієї країни. Йдеться про білорусь, яка вже фактично стала васальною державою росії і чиї військові бази та логістичні лінії використовуються росією з початку війни.

Питання українсько-білоруського кордону вже давно непокоїть Україну та її союзників. Аналітики НАТО побоюються, що в разі прориву фронту на півночі, Мінськ буде безпосередньо втягнутий у війну, в тому числі і своїми військовими.

Такий розвиток подій може спонукати країни Північноатлантичного альянсу втрутитися для подальшого зміцнення оборони України. Подібне рішення нещодавно обговорювалося у Франції, коли аналітики розмірковували над тим, що насправді можуть означати заяви Еммануеля Макрона про введення французького контингенту в Україну. Одним із кількох варіантів, які тоді розглядалися, була саме охорона кордону з білоруссю.

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У другому випадку «La Repubblica» згадує Польщу. Керівники НАТО повинні були визначити точку кордону на випадок, якщо росіяни вирішать здійснити військову провокацію проти країн Балтії або, власне, Польщі. Італійська газета повідомляє, що відповідь НАТО була б також готова, якби москва напала на Молдову. У цьому випадку це не обов'язково буде повномасштабне вторгнення, а навіть точковий удар для перевірки реакції Альянсу.

Стратегія реагування НАТО вже готова, стверджує «La Reppublica», і поділена на етапи. Першими будуть мобілізовані військово-повітряні сили, а сухопутні війська вступатимуть у бій лише у разі насильницької ескалації конфлікту. Однак видання підкреслює, що НАТО не має оперативних планів щодо відправки людей на фронт, а лише аналізує гіпотетичні сценарії на випадок насильницького розвитку подій по той бік нашого східного кордону.

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Чи розглядаються такі сценарії насправді? Навряд чи. Військові провокації з боку росіян вже мали місце в Польщі, коли на територію країни впала ракета, здатна нести ядерний заряд, або коли ще одна пролетіла в польському небі під час повітряної атаки на Львів. Реакції НАТО не було, окрім стандартного висловлення занепокоєння. Також важко уявити, що Альянс, який пів року зволікав з наданням зброї українцям, раптом вступить у війну, коли росіяни разом з білорусами стоятимуть під Києвом.

Раніше повідомлялося, що західні розвідки попередили про терористичні плани росії, яка організовуватиме вибухи та підпали по всій Європі.

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