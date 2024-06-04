Захищає томати та огірки від хвороб краще за «хімію»: готуємо дріжджовий спрей для овочів

Огірки зазвичай стають жертвами борошнистої роси, а томатам доводиться боротися з фітофторозом. Багато хто з городників тоді беруть хімічні препарати, призначені для боротьби з грибком. Експерти ж радять спочатку спробувати натуральні та повністю органічні методи, такі як обприскування дріжджами. Це хороша альтернатива «хімії», яка часто показує велику ефективність проти грибкових захворювань. При цьому такий метод не має негативного впливу на людський організм і є повністю безпечним.

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Згідно з рекомендаціями городників, при вирощуванні томатів і огірків також доцільно використовувати дріжджовий спрей профілактично, а не тільки при розвитку хвороб. Такі заходи дають можливість зміцнити овочі, заповнивши дефіцит біологічно активних речовин. Водночас вони забезпечать захист від небажаних гостей на городі, таких як вищезгадана борошниста роса або картопляна гниль, пише deccoria.pl.

Приготувати дріжджовий спрей дуже просто. Існує два способи виготовлення домашнього органічного спрею. В обох рецептах важливо використовувати не порошкові, а свіжі дріжджі, які можна купити в будь-якому продуктовому магазині.

Дріжджовий спрей — варіант № 1

100-грамовий кубик дріжджів потрібно ретельно розчинити в 10 літрах теплої води. Після цього розчин можна заливати в обприскувач і обприскувати рослини.

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Дріжджовий спрей для рослин — варіант № 2

Другий спосіб більш трудомісткий, але дає кращі результати. Помістіть розкришений кубик дріжджів у велике відро й посипте його склянкою цукру. Приблизно через 2 години потрібно залити вміст відра 10 літрами води і почекати тиждень, поки розчин перебродить. Потім ви можете використовувати його для обприскування помідорів і огірків, змішавши з водою у співвідношенні 1:10.

Після того, як ви приготували дріжджовий спрей, ви можете перелити його в ємність, яка має вбудований розпилювач, і обприскати посіви томатів і огірків. Рідину найкраще наносити на нижню та верхню сторону листя.

Систематичне застосування цього препарату раз на тиждень допоможе захистити ваші рослини від грибкових захворювань. Регулярне проведення такої обробки значно прискорить ріст рослин. Невикористані залишки розчину можна використовувати для підживлення овочів, що дозволить поповнити запаси необхідних поживних речовин та покращити якість врожаю.

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Дріжджі — ідеальна альтернатива хімічним пестицидам. Вони абсолютно нейтральні до навколишнього середовища. Це особливо важливо для тих, хто дотримується принципів сталого розвитку та екологічного мислення.

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