Шоколад в Україні скоро стане розкішшю: у чому причина

Українці дуже полюбляють їсти шоколад і готувати різноманітні десерти з нього. Проте, на жаль, ціни на шоколад можуть зрости. Це пов’язане зі зростанням цін на какао-боби.

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Так, минулого тижня біржові ціни на какао-боби піднялися до історичних максимумів, перевищивши позначку 10 000 доларів за тонну, пише ВВС.

З початку лютого подорожчання становило майже 10%, з початку року — 50%, а з 2022 року — 130%. І ця динаміка найближчим часом збережеться.

Какао широко використовують у виробництві шоколадних й кондитерських виробів, а побічні продукти, як-от зерна, масло какао, м'якоть какао-стручків, також застосовують для виробництва безалкогольних напоїв, алкоголю, оцту, косметики, харчових добавок, ароматизаторів та багато іншого.

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За словами експертів, основна причина зростання цін — дефіцит какао-бобів, спричинений неврожаєм в основних країнах-виробниках какао у Західній Африці.

В лютому Західну Африку охопила екстремальна спека й вологість, яка зазвичай трапляється там раз на десять років, розповіли в World Weather Attribution (WWA).

В Україні також очікують зростання цін на шоколад.

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«Звісно, варто очікувати подорожчання — і виробники це підтверджують», — розповіла оглядачка аграрного і харчового ринку Лариса Гук.

«Є прогноз, що влітку ціна за плитку шоколаду (а вона зараз вже не 100, а, наприклад, 80 грамів) може зрости з 35 до 50 грн, а до кінця року — і всі 70 грн. Звісно, це усереднено, бо є шоколад із вмістом какао у 30%, а є — понад 80%».

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За словами Гук, крім подорожчання сировини, на ціну шоколаду в Україні можуть впливати й інші фактори.

«У нас додатковим фактором цих процесів є блокування (польського) кордону, бо сировина іде саме через нього. І цей чинник вже теж озвучують і кондитери, і ритейлери», — каже вона.

На думку експертки, і виробники, і ритейлери намагатимуться максимально нівелювати подорожчання. Виробники — завдяки дешевшим інгредієнтам при виробництві, а ритейл — орієнтуватиметься на попит-пропозицію.

«Вже зараз на нього активно діють якісь акційні пропозиції, бо ритейлери намагаються хоч якось пожвавити торгівлю. Якщо акційні пропозиції починаються десь від 35 грн за плитку, то ціна імпортної продукції — вже зі 100 грн», — розповідає вона.

Але зростання цін на сировину може призвести до більш активного використання альтернативних інгредієнтів, вказує Лариса Гук.

«По-простому, це означає, що на полицях магазинів буде зростати відсоток продукції із вмістом пальмової олії, бо вона дозволяє здешевити виробництво, і ціна в магазині не буде лякати стрімким підвищенням. Звісно, це речі, про які не хотілося б говорити, і виробники про це не скажуть, але ми маємо це передбачати», — зауважує оглядачка.

«Це навіть без прив’язки до шоколаду, а загалом щодо практично усіх харчів, бо всі розуміють, що в нас війна, і ніхто не знає, що буде завтра, а тому вельми ощадливо витрачають кошти», — резюмує вона.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати шоколадний десерт із лохиною, а також про те, як вивести плями від шоколаду вручну.

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