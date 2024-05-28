Як захистити шкіру від літніх палючих променів: список «сонцезахисних» продуктів

З наближенням теплих літніх місяців збільшується і загроза сонячних опіків. Певні поживні речовини та продукти можуть допомогти захистити шкіру від ультрафіолетових (УФ) променів. Про те, які «сонцезахисні» продукти необхідно обов'язково включити в раціон, щоб захиститися від шкідливого впливу сонячних променів, пише видання Real Simple.

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Природний захист від сонця організму забезпечують вітаміни C, E, B3 і жирні кислоти омега-3. Зокрема, вітамін С володіє не тільки імуностимулюючими здібностями, але є одним з найефективніших захисників шкіри. Будучи антиоксидантом, цей мікроелемент допомагає боротися з молекулами вільних радикалів, які можуть бути спричинені надмірним перебуванням на сонці, що може спровокувати рак шкіри.



Сонцезахисну здатність має також ще один потужний антиоксидант — вітамін Е, який може запобігти запальним ушкодженням після впливу ультрафіолету, таким як набряк, почервоніння, потовщення.

Вітамін B3 може відновлювати здорові клітини шкіри, а також захистити їх від пошкодження вільними радикалами, спричиненого УФ-випромінюванням. Цей вітамін ефективний для освітлення темних плям і збільшення вироблення колагену.

Жирні кислоти омега-3 не тільки корисні для здоров'я серця, вони також забезпечують фотозахист від ультрафіолету і допомагають зробити шкіру сяючою і захищеною.

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Перелічені вище мікроелементи містяться в продуктах, які одночасно смачні й поживні для всього тіла, особливо для шкіри. Тому влітку насамперед необхідно включати в раціон ягоди.

Полуниця, малина, ожина, чорниця та інші ягоди допомагають захиститися від надмірного сонця, оскільки містять вітамін С. Ягоди є ідеальною простою закускою самі по собі або смачним додаванням до смузі, вівсянки, випічки, джемів, соусів.

Сонцезахисний ефект має зелений чай. Дослідники стверджують, що катехіни в зеленому чаї пов'язані із захистом від ультрафіолету і зменшенням запалення шкіри.

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Напевно не здивує новина про те, що споживання моркви покращує стан шкіри. Цей коренеплід містить значну кількість поліфенолів, вітаміну С і ніацину, що робить його незамінним продуктом для шкіри.

Джерелом омега-3 є червона риба. Наприклад, лосось, крім жирних кислот, також є джерелом вітаміну Е — важливий бонус, коли здоров'я шкіри є головним пріоритетом.

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Оскільки какао є чудовим джерелом поліфенолів, багатих на антиоксиданти, які допомагають захистити шкіру від сонячного проміння, то не слід влітку нехтувати шоколадом.

Помідори в раціоні цілком замінять сонцезахисний крем завдяки вмісту поліфенолів, каротиноїдів (наприклад, лікопіну) і вітаміну С.

Болгарський перець за корисністю не поступається помідорам і є ще одним чудовим вибором для захисту від сонця. З багатим вітаміном С, лікопіном і флавоноїдами болгарським перцем можна приготувати чудовий салат, соус до м'яса або печеню.

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