Для чого дачники поливають огірки гороховою водою: поради досвідчених городників

Дачники знають, що для того, аби отримати гарний врожай огірків, не обов'язково використовувати магазинні добрива. Адже органічні добрива можна приготувати з того, що «є під рукою», зокрема, з дріжджів чи молока. —

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Збагатити грунт достатньою кількістю поживних речовин у червні допоможе й звичайний горох, який господині використовують для приготування супу, пише Ukr.Media.

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Для приготування добрива одну склянку гороху заливають літром води та залишають настоюватися у теплому місці на добу, щоб горох почав «бродити».

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Далі настій розводять у 10 літрах води. Таку горохову воду, яка багата на фосфор, калій, магній, кремній та амінокислоти, використовують для підживлення огіркив 1−2 рази на тиждень.

Календар городника на червень-2024 зі сприятливими та несприятливими днями для роботи на ділянці читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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