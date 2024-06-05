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Суп овочевий з куркою: всі овочі нарізайте кубиком

20:18 7 червня 2024
Овочевий суп з куркою

Суп — одна із найбільш бюджетних страв, звичайно, якщо він не має у складі екзотичних інгредієнтів. Приготувати цю страву досить просто. Одна з її переваг у тому, що вона ситна.

Подавайте суп із запашним свіжим хлібом, грінками або сухариками. Сухарики можна доповнити натертим часником.

Рецептом овочевого супу з куркою поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

- Цибулю не обов’язково нарізати, очистіть її від лушпиння та кидайте у суп цілою — вона віддасть страві смак та аромат, — говорить Ардія Діаманті. — Овочі наріжте кубиком та попередньо обсмажте на сковорідці. Тоді вони матимуть особливий смак та аромат. А це дуже важливо.

Суп овочевий з курятиною

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  • 2 курячих філе
  • 2 морквини
  • 4 картоплі
  • 1 цибулина
  • Олія для смаження овочів
  • Пів склянки зеленого свіжого горошку
  • Зелень за смаком (кріп або петрушка)

Курятину відваріть до напівготовності, додайте обсмажені на олії моркву та картоплю, потім — цибулину. А ще згодом — зелений свіжий горошок. Варіть до готовності. Наприкінці посоліть. Подавайте із кропом. При бажанні можете доповнити сметаною.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт картопляних галушок з куркою та грибами.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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