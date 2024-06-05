Суп овочевий з куркою: всі овочі нарізайте кубиком
Суп — одна із найбільш бюджетних страв, звичайно, якщо він не має у складі екзотичних інгредієнтів. Приготувати цю страву досить просто. Одна з її переваг у тому, що вона ситна.
Подавайте суп із запашним свіжим хлібом, грінками або сухариками. Сухарики можна доповнити натертим часником.
Рецептом овочевого супу з куркою поділилась кулінарка Ардія Діаманті.
- Цибулю не обов’язково нарізати, очистіть її від лушпиння та кидайте у суп цілою — вона віддасть страві смак та аромат, — говорить Ардія Діаманті. — Овочі наріжте кубиком та попередньо обсмажте на сковорідці. Тоді вони матимуть особливий смак та аромат. А це дуже важливо.
Суп овочевий з курятиною
- 2 курячих філе
- 2 морквини
- 4 картоплі
- 1 цибулина
- Олія для смаження овочів
- Пів склянки зеленого свіжого горошку
- Зелень за смаком (кріп або петрушка)
Курятину відваріть до напівготовності, додайте обсмажені на олії моркву та картоплю, потім — цибулину. А ще згодом — зелений свіжий горошок. Варіть до готовності. Наприкінці посоліть. Подавайте із кропом. При бажанні можете доповнити сметаною.
І смачного!
Нагадаємо рецепт картопляних галушок з куркою та грибами.
Фото з альбому Ольги Сметанської87
Читайте нас у Facebook