Суп овочевий з куркою: всі овочі нарізайте кубиком

Суп — одна із найбільш бюджетних страв, звичайно, якщо він не має у складі екзотичних інгредієнтів. Приготувати цю страву досить просто. Одна з її переваг у тому, що вона ситна.

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Подавайте суп із запашним свіжим хлібом, грінками або сухариками. Сухарики можна доповнити натертим часником.

Рецептом овочевого супу з куркою поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

- Цибулю не обов’язково нарізати, очистіть її від лушпиння та кидайте у суп цілою — вона віддасть страві смак та аромат, — говорить Ардія Діаманті. — Овочі наріжте кубиком та попередньо обсмажте на сковорідці. Тоді вони матимуть особливий смак та аромат. А це дуже важливо.

Суп овочевий з курятиною РЕКЛАМА 2 курячих філе

2 морквини

4 картоплі

1 цибулина

Олія для смаження овочів

Пів склянки зеленого свіжого горошку

Зелень за смаком (кріп або петрушка)

Курятину відваріть до напівготовності, додайте обсмажені на олії моркву та картоплю, потім — цибулину. А ще згодом — зелений свіжий горошок. Варіть до готовності. Наприкінці посоліть. Подавайте із кропом. При бажанні можете доповнити сметаною.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт картопляних галушок з куркою та грибами.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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