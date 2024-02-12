Часникові сухарики з черствого хліба: смачніше не буває
Якщо хліб став черствим, це означає, що його легко й просто можна перетворити на сухарики. Їх можна подавати до різних супів або додавати до салатів. Багато хто любить їсти їх просто так. Для приготування сухариків підійде майже будь-який хліб, у тому числі батон. Кількість часнику залежить від ваших уподобань. За бажанням можете приготувати сухарики з улюбленими прянощами. Не бійтеся експериментувати та шукати новий смак. Рецептом часникових сухариків поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати найсмачніший швидкий пиріг із сиром.
— Сухарики люблять і дорослі, й діти, — каже Елла Іванова. — Це справжні смаколики. А готуються вони швидко та просто. І обійдуться вам набагато дешевше, ніж куплені у магазині. Хлібну скоринку можна обрізати, але я цього не роблю. Мені здається, з нею сухарики смачніші.
Часникові сухарики
Вчорашній хліб (половинка)
2−3 столові ложки олії
Сіль
2 зубки часнику
Скибочки хліба просочити олією з натертим на дрібну тертку часником. Потім нарізати на кубики. Помістити у духовку.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом марокканських млинців, які готуються без яєць та молочних продуктів.
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Фото з альбому Елли Іванової36
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