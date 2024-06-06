Паста з цукіні, шпинатом і в’яленими помідорами: гості будуть у захваті

Якщо ви чекаєте гостей та хочете порадувати їх чимось смачним та оригінальним, то це саме той варіант. Така паста дуже поживна, ароматна й підкорить серце кожного гурмана, пише kwestiasmaku.com.

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Складники:

1 маленький цукіні (приблизно 250 г)

2 зубчики часнику

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160 г пасти пенне

4 столові ложки оливкової олії першого віджиму

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6 штук сушених помідорів в оливковій олії

2 великі жмені шпинату

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60 г тертого пармезану

сіль і свіжомелений перець — до смаку

за бажанням: сир фета для посипання

Приготування

Поставте макарони варитися. Злегка розчавіть неочищені зубчики часнику плоскою стороною ножа. Цукіні наріжте довгими брусочками товщиною близько 1 см. На добре розігрітій сковороді-гриль, кілька разів помішуючи дерев’яною лопаткою, обсмажити кабачки й часник близько 5 хвилин. Після підрум’янення вимкніть вогонь і накрийте сковороду алюмінієвою фольгою. В'ялені помідори подрібніть.

Листя шпинату промити в друшляку під проточною водою та залишити в друшляку; потім зливаємо в нього макарони (таким чином ми будемо бланшувати шпинат) і знову ставимо каструлю на повільний вогонь.

У каструлю налийте 2 столові ложки оливкової олії, додайте тертий пармезан і сушені помідори, потім цукіні (можна трохи посолити перед додаванням), вичавлений часник, проціджені макарони зі шпинатом і 2 столові ложки оливкової олії.

Закрийте каструлю кришкою і кілька разів енергійно струсіть, поки інгредієнти не змішаються. Розкласти по тарілках і подавати, за бажанням посипати сиром фета.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачну вечерю з кабачків за 20 хвилин.

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