Паста з цукіні, шпинатом і в’яленими помідорами: гості будуть у захваті
Якщо ви чекаєте гостей та хочете порадувати їх чимось смачним та оригінальним, то це саме той варіант. Така паста дуже поживна, ароматна й підкорить серце кожного гурмана, пише kwestiasmaku.com.
Складники:
1 маленький цукіні (приблизно 250 г)
2 зубчики часнику
160 г пасти пенне
4 столові ложки оливкової олії першого віджиму
6 штук сушених помідорів в оливковій олії
2 великі жмені шпинату
60 г тертого пармезану
сіль і свіжомелений перець — до смаку
за бажанням: сир фета для посипання
Приготування
Поставте макарони варитися. Злегка розчавіть неочищені зубчики часнику плоскою стороною ножа. Цукіні наріжте довгими брусочками товщиною близько 1 см. На добре розігрітій сковороді-гриль, кілька разів помішуючи дерев’яною лопаткою, обсмажити кабачки й часник близько 5 хвилин. Після підрум’янення вимкніть вогонь і накрийте сковороду алюмінієвою фольгою. В'ялені помідори подрібніть.
Листя шпинату промити в друшляку під проточною водою та залишити в друшляку; потім зливаємо в нього макарони (таким чином ми будемо бланшувати шпинат) і знову ставимо каструлю на повільний вогонь.
У каструлю налийте 2 столові ложки оливкової олії, додайте тертий пармезан і сушені помідори, потім цукіні (можна трохи посолити перед додаванням), вичавлений часник, проціджені макарони зі шпинатом і 2 столові ложки оливкової олії.
Закрийте каструлю кришкою і кілька разів енергійно струсіть, поки інгредієнти не змішаються. Розкласти по тарілках і подавати, за бажанням посипати сиром фета.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачну вечерю з кабачків за 20 хвилин.
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