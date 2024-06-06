Україна U23 з шикарними голами Хланя та Мартинюка розгромила Італію на передолімпійському турнірі (відео)

Збірна України з футболу U23, яка виборола путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі, провела другий матч на престижному турнірі Tournoi Maurice Revello, що проходить з 3 по 16 червня у шести французьких містечках за участю 10 команд.

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Міжнародний турнір у Франції

Україна U23 — Італія U21 — 4:0

Україна: Фесюн, Батагов, Салюк (Павлюк, 84), Мартинюк, Крупський, Шостак (Сігеєв, 78), Велетень (Ярмолюк, 70), Рубчинський, Хлань, Федор (Волошин, 70), Сікан (Краснопір, 70).

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Голи: Хлань (31), Мартинюк (53), Сікан (64), Волошин (71).

Ще в одному матчі ігрового дня у групі В зіграють Індонезія U20, яка програла Україні (0:3), та Панама U23.

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Становище команд: 1. Україна — 6 очок (2 матчі); 2. Італія — 3 (2); 3. Панама — 0 (0); 4. Японія — 0 (1); 5. Індонезія — 0(1).

Зазначимо, що «жовто-сині» також зіграють у групі з Панамою (8 червня) та Японією (10 червня). Групу А сформували молодіжні збірні Кот-д'Івуару, Мексики, Південної Кореї, Саудівської Аравії та Франції. Найкращі команди з кожної групи зіграють одна з одною у фіналі, а збірні, що посіли другі місця, боротимуться за «бронзу» (невдахи проведуть стикові поєдинки за 5-е, 7-е та 9-е місця).

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Як відомо, у рамках футбольного турніру на Іграх-2024 у Парижі підопічні Руслана Ротаня за підсумками жеребкування зіграють у групі з однолітками з Іраку (24 липня), Марокко (27 липня) та Аргентини (30 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу Польща — Україна перед Євро-2024.

Фото www.tournoimauricerevello.com

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