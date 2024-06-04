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Спорт

Де дивитись онлайн Польща — Україна: розклад трансляцій та прогноз на товариський матч перед Євро-2024

14:11 4 червня 2024
Польща – Україна

У п'ятницю, 7 червня, збірна України з футболу, яка зіграла у Нюрнберзі внічию з німцями (0:0), проведе черговий товариський поєдинок у рамках підготовки до Євро-2024. На Національному стадіоні імені Казімежа Гурського у Варшаві підопічні Сергія Реброва поміряються силами зі ще одним учасником чемпіонату Європи командою Польщі.

Майбутня зустріч стане ювілейним, 10-м, очним протистоянням суперників. Поки що в активі «жовто-синіх» чотири перемоги, дві гри завершилися внічию і тричі успіх сприяв полякам (загальна різниця м'ячів — 11:9 на користь Кадри).

Відеоогляд матчу Польща — Україна — 1:3 у 2013 році

У майбутньому двобої букмекери бачать невеликим фаворитом пари поляків. Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу підопічних Міхала Пробежа приймає з коефіцієнтом 2,54, на нічию — 3,19, на виграш збірної України — 2,68.

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У прямому ефірі поєдинок Польща — Україна на території нашої країни покажуть о 21:45 регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо) та медіасервіс MEGOGO.

Товариський матч

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7 червня (п'ятниця)

Польща — Україна 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

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Нагадаємо, що останній спаринг перед Євро-2024 збірна України проведе 11 червня у Кишиневі з Молдовою.

На самому ж чемпіонаті Європи «жовто-сині» виступатимуть в одній групі з командами Румунії (17 червня у Мюнхені), Словаччини (21 червня у Дюссельдорфі) та Бельгії (26 червня у Штутгарті).

Раніше «ФАКТИ» опублікували рейтинг зарплат тренерів команд-учасниць Євро-2024.

Фото uaf.ua

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