Рецепт бігоса від Наталії Калніної: такий смачний, що навіть свекруха попросила рецепт

Бігос — традиційна страва польської, литовської та білоруської кухні. За класичним рецептом він готується з суміші свіжої та квашеної капусти. При цьому в бігос додають різноманітні м'ясні інгредієнти, копченості, сухофрукти та алкоголь.

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Щоб смак страви став особливо насиченим, бігос готують заздалегідь, щоб він настоявся.

Має свій рецепт приготування бігоса й відома кулінарка Наталя Калніна. Для приготування за її рецептом знадобиться:

М'ясо — 400 г

Капуста — 600 г

Цибуля — 1 шт

Морква — 1 шт

Перець болгарський -1 шт

Чорнослив — 5 шт

Томатна паста — 100 г

Вода — 100 мл

Сіль — 1 ч. л.

Олія — ​​2−3 ст. л.

Чорний перець — за смаком

Лавровий лист — 3 шт

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Калніна приготувала бігос у мультиварці. До того вона підготувала всі інгредієнти. В чашу мультиварки спочатку поклала м'ясо, а потім всі овочі, лавровий та чорнослив. Готується бігос в режимі «тушковання» 1 годину, потім на 15 хвилин ще потрібно включити режим «жарка». Після цього страва готова.

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Кулінарка стверджує, що бігос за її рецептом готується просто, а виходить дуже насиченим та смачним. Цей рецепт просять усі знайомі. І навіть свекруха попросила рецепт.

А ще одна відома кулінарка Alina FooDee поділилася простим рецептом швидкої вечері.

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