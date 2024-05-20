Додайте в меню багаті на магній продукти: чим вони корисні

Магній — надзвичайно важливий мінерал. Він бере участь у сотнях хімічних реакцій у вашому організмі, допомагає підтримувати здоров'я і дуже корисний для діяльності мозку. Але багато людей не досягають добової норми у 420 міліграмів. Проте ви можете легко задовольнити свої щоденні потреби, вживаючи продукти з високим вмістом магнію, пише видання Healthline та називає продукти, на які варто звернути увагу.

ВІДЕО ДНЯ

Чорний шоколад дуже багатий на магній: 65 мг в одній порції, що становить близько 15% добової норми магнію. У ньому також багато заліза, міді та марганцю і міститься пребіотична клітковина, яка допомагає живити корисні бактерії в кишечнику. Темний шоколад особливо корисний для здоров'я серця, оскільки містить флаваноли — потужні антиоксидантні сполуки, які запобігають окисленню та прилипанню поганого холестерину до клітин, що вистилають артерії.

Авокадо — неймовірно поживний фрукт і смачне джерело магнію. Воно також містить багато калію, вітамінів групи В і вітаміну К. Крім того, авокадо — чудове джерело клітковини.

Горіхи, які особливо багаті на магній: мигдаль, кеш'ю та бразильські горіхи. Бразильські горіхи також надзвичайно багаті на селен. Фактично, лише один бразильський горіх забезпечує майже 175% добової норми цього мінералу.

РЕКЛАМА

Цільні зерна, такі як пшениця, овес і ячмінь, гречка і кіноа є чудовими джерелами багатьох поживних речовин, включаючи магній. Багато цільнозернових продуктів також мають високий вміст вітамінів групи В, селену, марганцю та клітковини.

Риба, особливо жирна, містить багато магнію. До них відносяться лосось, скумбрія і палтус. Крім того, риба багата на калій, селен, вітаміни групи В та інші поживні речовини.

РЕКЛАМА

Банани найбільш відомі своїм високим вмістом калію, який може допомогти знизити артеріальний тиск і пов'язаний зі зниженням ризику серцевих захворювань. Крім того, вони також багаті на магній: в одному великому банані міститься 37 мг магнію. А ще банани містять вітамін С, вітамін В6, марганець і клітковину.

Листова зелень, що містить значну кількість магнію, включає капусту, шпинат, салатну зелень та гірчицю. Наприклад, порція вареного шпинату об'ємом 1 склянка (180 г) містить 158 мг магнію. Крім того, шпинат є чудовим джерелом кількох поживних речовин, включаючи залізо, марганець і вітаміни А, С і К.

РЕКЛАМА

Якщо ваша дієта збалансована і включає продукти, що містять магній, ви зможете досягти здорового рівня магнію. Ви також можете запитати свого лікаря, чи варто вам приймати добавки з магнієм. Симптомами низького рівня магнію (гіпомагніємії) можуть бути нудота і блювання, слабкість, зниження апетиту, м'язові судоми та оніміння.

Нагадаємо про продукти, що знижують стрес.

157

Читайте нас у Facebook