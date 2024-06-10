Макрон оголосив про розпуск французького парламенту та нові вибори
Президент Франції Емманюель Макрон, який днями вразив новою заявою про Україну, оголосив, що розпускає Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори. Перший тур відбудеться 30 червня, а другий — 7 липня. Макрон оголосив про це рішення після того, як були оприлюднені результати екзит-полів на виборах до Європарламенту, що відбулися в неділю. Вони показали, що ультраправа партія «Національне об’єднання», пов'язана з Марін Ле Пен, перемогла зі значним відривом, пише rmf24.pl.
У телевізійній промові глава держави оцінив, що результат виборів до Європарламенту «не є добрим результатом для партій, які захищають Європу».
«Посилення націоналістів і демагогів небезпечне для нашого народу, а також для нашої Європи, для місця Франції в Європі та у світі», — сказав Макрон.
За його оцінками, очікуваний результат ультраправих сягає майже 40 відсотків. За даними екзит-полів, на виборах до Європарламенту «Національне об’єднання» набрало понад 30% голосів, а інша ультраправа партія «Реконкіста» — близько 5%.
Раніше після оголошення результатів екзит-полів і до оприлюднення офіційних результатів лідер «Національного об’єднання» Джордан Барделла заявив, що його партія вимагатиме проведення парламентських виборів. Ле Пен заявила, що її група готова до нових виборів і перебрати владу у Франції, «якщо народ їй довіряє».
Екзит-поли у Франції показують, що ультраправе «Національне об'єднання», пов'язане з Марін Ле Пен, отримало близько 32% голосів на недільних виборах до Європейського парламенту. Екзит-пол центру Ipsos свідчить про 31,5% голосів, а центр Ifop — про 32,4% підтримки партії.
Згідно з опитуваннями, на другому місці опинився список президентської партії «Відродження», який відкрила депутатка Європарламенту Валері Хаєр. Екзит-поли дають їй близько 15 відсотків голосів. На виборах до Європарламенту, згідно з даними екзит-полу, Соціалістична партія на чолі з Рафаелем Глюксманом посіла третє місце, отримавши близько 14% голосів. За трьома основними політичними силами слідують ультраліва «Неприборкана Франція» (близько 9%), права партія «Республіканці» (близько 7%), а також «Екологи» і ультраправа «Реконкіста» (обидві партії набрали близько 5%).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що серед членів Альянсу зростає підтримка ідеї президента Макрона.
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