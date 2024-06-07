Перші цьогорічні огірочки вже потихеньку підростають на грядках і в теплицях. Однак, якщо ви хочете насолоджуватися гарним урожаєм, не варто забувати про необхідне підживлення. Необхідні продукти ви знайдете на своїй кухні, пише видання kobieta.interia.

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Можна підгодовувати рослини, зокрема, молоком. У поєднанні з водою подібна суміш забезпечить огірки необхідним для росту кальцієм. Ми також можемо використовувати її як спрей. Тоді він не тільки підживить рослину і поліпшить її зовнішній вигляд і стан, але і створить ефективний захисний бар'єр від грибкових і комашиних атак. Щоб приготувати подібну поживну речовину, змішайте нежирне молоко з водою кімнатної температури у співвідношенні 1:10 (10 літрів води та один літр молока). Згодом полийте огірки або обприскайте рослини. Подібні процедури незабаром дадуть неймовірні результати.

Домашнє дріжджове добриво також чудово підійде для огірків. Дріжджі, багаті на вітаміни групи В, магній, натрій, цинк, селен, кальцій і залізо, ефективно прискорять ріст рослини. Крім того, вони зміцнять її кореневу систему і зменшать кількість захворювань. Розчиніть 100 г свіжих дріжджів у 10 літрах теплої води й дайте розчину настоятися щонайменше одну годину. Однак кондиціонер не слід застосовувати частіше, ніж раз на два тижні.

Для нормального росту огірки потребують в основному трьох елементів: азоту, калію і фосфору, а також магнію, кальцію, бору і міді. Їх можна забезпечити за допомогою домашнього кропив'яного розчину. Все, що вам потрібно зробити, це залити її водою і залишити бродити. Потім полийте огірки, розбавивши його водою у співвідношенні 1:10. Такий розчин стане не тільки вітамінною бомбою для огірків, але й допоможе в боротьбі з попелицею, павутинним кліщем та борошнистою росою або сірою пліснявою.

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