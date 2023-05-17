Корисний при артриті та подагрі: чому варто включити кріп у своє щоденне меню

Кріп використовується в кулінарії та медицині вже сотні років. Окрім сильного, гострого, апетитного аромату та смаку, він може мати безліч лікувальних властивостей. Вони зумовлені певними сполуками, які називаються монотерпенами, а також флавоноїдами, мінералами та амінокислотами, пише organicfacts.

Вміст кальцію в кропі означає, що він може сприяти підтримці достатнього рівня кальцію в організмі, що, в свою чергу, може допомогти захистити вас від втрати кісткової маси та втрати мінеральної щільності кісток. Остеопороз вражає мільйони людей щороку, а кальцій, поряд з іншими важливими мінералами, є ключовим компонентом для правильного росту і розвитку кісток, а також для відновлення пошкоджених кісток.

Кріп допомагає регулювати рівень інсуліну. Незважаючи на те, що дослідження в цій галузі дещо обмежені, особливо на людях, вони показали, що кріп може допомогти зменшити коливання рівня ліпідів у сироватці крові та інсуліну при діабеті, викликаному кортикостероїдами. В одному з досліджень, опублікованому в журналі Phytotherapy Research, зазначено, що у лабораторних щурів з діабетом 2 типу спостерігалося зниження рівня глюкози та інсуліну в сироватці крові, коли їм давали екстракт кропу протягом 22 днів.

Кріп здавна асоціюється з антимікробною активністю. Тому часте вживання цієї трави в їжу може допомогти знизити частоту виникнення ряду мікробних інфекцій по всьому тілу, а також інфекцій, які можуть призвести до відкритих ран на шкірі.

Діарея в основному спричинена двома причинами: розладом травлення та дією мікроорганізмів. З точки зору розладу травлення кріп може бути досить корисним, оскільки він має дуже хороші травні властивості. Може допомогти полегшити діарею, пригнічуючи мікробні інфекції, які намагаються атакувати організм.

Кріп здавна відомий як протизапальна рослина, а це означає, що він може допомогти зменшити запалення і пов'язаний з ним біль при таких захворюваннях, як ревматоїдний артрит і подагра. Кріп використовувався з давніх часів саме з цієї причини.

Насіння та листя кропу можуть діяти як хороші освіжувачі порожнини рота та дихання. Крім того, ефірні олії, що містяться в ньому, є бактерицидними, антиоксидантними та дезінфікуючими за своєю природою. Завдяки цим властивостям вони можуть допомогти полегшити мікробні інфекції ротової порожнини, а їхні антиоксиданти мінімізують шкоду, спричинену вільними радикалами, яснам і зубам.

Нагадаємо поради дієтологині щодо вживання ранньої зелені: «Додавайте у кожен прийом їжі».

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