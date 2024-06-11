Повзав рачки і таранив стовпа: Тайсон Ф'юрі напився в мотлох (відео)

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі, який програв бій українцю Олександру Усику, перебрав з алкоголем і був виведений з паба двома співробітниками служби безпеки, повідомляє The Sun.

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35-річний Циганський король відпочивав із друзями в пабі Nowhere у Моркамі, де він живе з дружиною Періс та сімома дітьми, але перепив і став героєм скандальної хроніки. На кадрах видно, як уже на вулиці легендарний боксер повз на колінах, а потім ударився головою об ліхтарний стовп.

Джерело, близьке до Ф'юрі, повідомило, що боєць не пив понад рік, тому захмелів: «Він випив занадто багато і не дуже добре себе почував».

Нагадаємо, що кілька років тому Тайсон Ф'юрі напився в Каннах і погнався за таксистом.

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До речі, знаменитий боксер за роки кар'єри часто потрапляв у скандали, пов'язані з випивкою. Наприклад, свого часу промоутер Джошуа Едді Хірн скаржився, що п'яний Тайсон телефонував йому та просив номер Ей-Джея. Це ще що. Свого часу Циганський король, який увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів, відбував дискваліфікацію за вживання нандролону та кокаїну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик із США обізвав Ф'юрі алкоголіком.

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