кремль спалює свої стратегічні запаси бронетехніки — ЗМІ

Коли 24 лютого 2022 року з'явилося перше фото знищеного російського танка, це стало сенсацією. Обгорілі, з вирваними гусеницями, задимлені уламки Т-80 лежали на узбіччі дороги під Харковом. За кілька метрів в землі застрягла гарматна башта — очевидно, її підкинуло високо в повітря, коли вибухнули боєприпаси на борту і колоса розтрощило на шматки.

ВІДЕО ДНЯ

За танком № 1 з першого дня вторгнення щодня слідували інші: за найповнішими підрахунками аналітичної групи Oryx, зараз налічується 3079 російських бойових танків, знищених, пошкоджених або втрачених в інший спосіб. Ця гігантська цифра більш ніж у чотири рази перевищує кількість бойових танків, які мають у своїх арсеналах Німеччина, Франція і Велика Британія разом узяті. Оскільки Oryx підраховує лише знищення, задокументовані фотографіями, російські втрати насправді є ще більшими. Не варто забувати про приблизно 6000 знищених або пошкоджених бронетранспортерів, які необхідні для транспортування військ на фронт, пише видання NZZ.

Попри це, москва постійно посилає в бій нові бронетанкові колони — і незліченну кількість солдатів на смерть. Цієї весни втрати навіть зросли. За даними дослідницької платформи Warspotting — ще однієї групи, яка документує знищену військову техніку, — з березня по травень росія втратила 328 бойових танків — більше, ніж за будь-який інший тримісячний період з осені 2022 року. До знищення часто причетні українські бойові дрони. Минулого року москва почала витягувати зі сховищ майже 70-річні танки Т-54/55 і розгортати їх в Україні. Ці машини вже були заплановані на утилізацію. Зараз вони використовуються як заміна артилерії завдяки танковим гарматам, які все ще придатні для використання. Однак росія в основному воює з частково модернізованими танками радянських типів Т-72 і Т-80.

Розрахунок того, коли запаси бронетехніки у ворога впадуть до критичного рівня, залежить від різних припущень і, відповідно, є складним, йдеться у публікації. Найчастіше цитована цифра щодо початкових запасів походить від Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Згідно з ним, на початок 2022 року російська армія мала 2927 бойових танків. Якщо порівняти цю цифру з втратами майже 3100 одиниць, зафіксованими Oryx Group, стає зрозуміло, що росія вже втратила більше, ніж всі свої початкові бронетанкові сили. Напередодні війни навряд чи хтось наважився б сподіватися на таке, що підкреслює величезні військові досягнення українців.

РЕКЛАМА

Все важче кремлю приховати кризу в російському танкобудуванні. Історія найсучаснішої бронемашини, Т-14 «Армата», яку москва колись рекламувала як революційну бойову машину, є глибоко гнітючою. Після 14 років розробки чудо-танк все ще страждає від різних проблем. Про серійне виробництво, вочевидь, не може бути й мови. Тому в основному виробляється технологічно старіший Т-90М, але лише в невеликих кількостях — не більше 80 одиниць на рік. За оцінками західного військового представника, росія виробляє лише 200 нових танків на рік — це вдвічі більше порівняно з довоєнним періодом, але ніщо порівняно з втратами на фронті.

Підрахунок кількості знищених танків займає багато часу і не завжди можливий через брак супутникових знімків високої роздільної здатності. Найповніше дослідження на сьогодні провела українська аналітична група Wiskowi Wischtschun. У квітні вона дійшла висновку, що на російських складах і перед ремонтними майстернями все ще є близько 4500 справних танків. Очевидно, що несправні машини не були включені до підрахунку. На початок 2022 року резерви були приблизно на 2400 одиниць більшими. Це відповідає висновкам інших експертів, згідно з якими росія реактивує близько 1200 танків зі своїх запасів щороку.

РЕКЛАМА

Однак зрозуміло, що запаси обмежені: 4500 модернізованих і ремонтопридатних танків — це, безумовно, більше, ніж є на озброєнні в арміях усієї Західної Європи. Але поки в Україні щодня знищують три-чотири російські танки, це не буде тривати вічно.

Питання про те, коли у кремля закінчаться танки, залишається складним. 4500 танків на складах і, за оцінками експертів, приблизно 2000 танків, які все ще перебувають на озброєнні, складають загалом 6500 танків. За останні шість місяців росія доказово втратила 620 танків, а з втратами, про які не повідомляється, цифра наближається до 650. Таким чином, танків на озброєнні вистачить ще на п'ять років.

РЕКЛАМА

Критична точка, ймовірно, буде досягнута, коли загальна кількість наявних танків впаде нижче довоєнного рівня близько 3 000 танків. Це станеться через 2,7 року (якщо рахувати від березня). Якщо не брати до уваги 800 застарілих радянських танків 1950-х і 1960-х років, то залишається 2,1 року.

Американський військовий експерт Майкл Кофман вважає, що російських військових обмежуватиме не брак боєприпасів чи особового складу, а передусім брак бойової техніки. Це стосується, зокрема, бойових танків. Тому росія, схоже, перебуває на шляху до втрати свого наступального потенціалу. Передумовою для цього є те, що Україна має достатню кількість оборонних озброєнь, щоб завдати ворогу важких втрат у майбутньому.

Раніше експерти ISW повідомили, що українські підрозділи мають суттєву перевагу над окупантами.

А командувач ЗС Великої Британії адмірал Тоні Радакін, який спрогнозував, скільки триватиме війна, висловив упевненість, що Україна в ній переможе.

244

Читайте нас у Facebook