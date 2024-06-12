Після такого підживлення розквітнуть навіть найхирлявіші кущі полуниці, а ягоди будуть солодкими і великими

Правильне підживлення полуниці є запорукою чудового врожаю цієї ягоди.

Автори каналу «Идеи для дачи и дома» поділилися своїм рецептом добрива, яке дозволить виростити великі ягоди.

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На третину відра гарячої води додають половину чайної ложки борної кислоти і чверть чайної ложки марганцівки. Усі ретельно перемішується до розчинення. Потім у відро доливають звичайну воду і 13−15 крапель йоду. А потім — ще 2−3 столові ложки нашатиря. Розчин ретельно перемішується, він повинен бути світло-рожевим.

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Під кожний кущик полуниці виливають по 300 — 400 мл розчину. Автори рецепту підживлення стверджують, що після цього навіть хворі та хирляві кущі чудово квітнуть, а у сезон полуниця буде радувати великими і солодкими ягодками.

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Матеріал про те, що з вмісту домашньої аптечки окрім йоду та марганцівки може ще стати у нагоді для роботи на городі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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