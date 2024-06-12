40.31 / 40.88 43.51 / 44.29
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Після такого підживлення розквітнуть навіть найхирлявіші кущі полуниці, а ягоди будуть солодкими і великими

10:41 12 червня 2024
Полуниця

Правильне підживлення полуниці є запорукою чудового врожаю цієї ягоди.

Автори каналу «Идеи для дачи и дома» поділилися своїм рецептом добрива, яке дозволить виростити великі ягоди.

На третину відра гарячої води додають половину чайної ложки борної кислоти і чверть чайної ложки марганцівки. Усі ретельно перемішується до розчинення. Потім у відро доливають звичайну воду і 13−15 крапель йоду. А потім — ще 2−3 столові ложки нашатиря. Розчин ретельно перемішується, він повинен бути світло-рожевим.

Читайте також: Топ-5 секретів, щоб полуниця порадувала вас щедрим урожаєм та дивовижним смаком

Під кожний кущик полуниці виливають по 300 — 400 мл розчину. Автори рецепту підживлення стверджують, що після цього навіть хворі та хирляві кущі чудово квітнуть, а у сезон полуниця буде радувати великими і солодкими ягодками.

РЕКЛАМА

Матеріал про те, що з вмісту домашньої аптечки окрім йоду та марганцівки може ще стати у нагоді для роботи на городі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

102

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Подарунок

Всесвіт закидає подарунками: на які знаки Зодіаку очікує великий успіх у другій половині червня

Ягідні кекси

Ягідні кекси за кілька хвилин: родина точно оцінить цю смакоту

Саморобний спрей для унітазу

Унітаз буде як новий, без жодної цяточки: Марина Жукова порадила новий чудо-засіб

Людина та зірки

Стрільцям потрібно включити режим економії, а Близнюкам знадобиться «план Б»: гороскоп на середу, 12 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту