40.03 / 40.59 43.39 / 44.12
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Не тільки йод та марганцівка: що ще корисного для городу знайдеться у вашій аптечці

18:50 27 травня 2024
Город

Досвідчені огородники, які раніше розповіли про п'ять розчинів для здоров'я огірків, назвали ліки з домашньої аптечки, які можуть бути корисними на городі, пише Telegram-канал «Дача. Сад та город».

Йод

10 крапель йоду в 10 л води. Бризкати полуницю і суницю перед цвітінням. Обприскування роблять 2−3 рази з різницею в 10 діб.
1 крапля на 9 л води і 10−12 крапель йоду, від борошнистої роси на огірках.

Зеленка

РЕКЛАМА

40 крапель зеленки на відро води — від фітофтори на томатах, а огірки — від борошнистої роси.

Трихопол

РЕКЛАМА

Трихопол застосовують проти фітофтори. 1 таблетка в 1 л води і бризкати томати кожні 2 тижні.

Аспірин

РЕКЛАМА

Від борошнистої роси аґрусу та смородини.

Марганцівка

У рожевому розчині марганцівки (0, 5 гр на 100 мл.) замочують насіння. У відро рожевого розчину марганцівки (3 гр на 10 л) додати борної кислоти на кінчику ножа, це весняне підживлення для суниці, малини, смородини і аґрусу.

Як писали «ФАКТИ», раніше гродники назвали найкращі «копійчані» підживлення для огірків, цибулі та інших культур.

29

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як вимити сковороди та каструлі до блиску

Вимити сковороди та каструлі до блиску: кілька порад, як це просто зробити

Знаки зодіаку

Блискучі перспективи та фінансовий успіх: які знаки зодіаку успіх супроводжуватиме на тижні з 27 травня по 2 червня

цибуля

Жовтіє перо цибулі? Негайно вживайте заходів: на каналі «Дім та присадибна ділянка» розповіли, що потрібно дати рослинам

військовий

Дожити до вівторка: індійський астролог назвав дату початку Третьої світової війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту