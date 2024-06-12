Легкий салат з полуницею та фетою: настільки смачний, що можна їсти знову і знову
Розпочався довгоочікуваний сезон полуниці. Це, безсумнівно, королева літа, найсмачніші та найбажаніші ягоди. І поки вони з нами, насолоджуймося їхнім смаком та ароматом. А почати можна зі смачного салату, пише Fakt. Kuchnia.
Інгредієнти:
- 250 г полуниці
- 60 г сиру фета
- жменя руколи
- жменя чорниці
- жменя улюблених горіхів
- 3 столові ложки подрібненої свіжої м'яти
- 3 столові ложки оливкової олії
- 2 столові ложки лимонного соку
- 1 столова ложка меду
- сіль і кольоровий перець
Приготування:
Оливкову олію, мед, лимонний сік і одну столову ложку подрібненої м'яти ретельно перемішати. Помістіть промиту і обсушену руколу в миску. Полуницю помийте, видаліть плодоніжки і наріжте четвертинками. Додайте до салату. Додайте чорницю і подрібнені горіхи.
Все перемішати і приправити сіллю і різнокольоровим свіжомеленим перцем. Наріжте фету невеликими кубиками, потім посипте їх кольоровим перцем і рештою 2 столовими ложками м’яти. Полити все заправкою і ще раз акуратно перемішати.
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