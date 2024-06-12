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Легкий салат з полуницею та фетою: настільки смачний, що можна їсти знову і знову

20:18 13 червня 2024
Легкий салат з полуницею та фетою

Розпочався довгоочікуваний сезон полуниці. Це, безсумнівно, королева літа, найсмачніші та найбажаніші ягоди. І поки вони з нами, насолоджуймося їхнім смаком та ароматом. А почати можна зі смачного салату, пише Fakt. Kuchnia.

Інгредієнти:

  • 250 г полуниці
  • 60 г сиру фета
  • жменя руколи
  • жменя чорниці
  • жменя улюблених горіхів
  • 3 столові ложки подрібненої свіжої м'яти
  • 3 столові ложки оливкової олії
  • 2 столові ложки лимонного соку
  • 1 столова ложка меду
  • сіль і кольоровий перець

Приготування:

Оливкову олію, мед, лимонний сік і одну столову ложку подрібненої м'яти ретельно перемішати. Помістіть промиту і обсушену руколу в миску. Полуницю помийте, видаліть плодоніжки і наріжте четвертинками. Додайте до салату. Додайте чорницю і подрібнені горіхи.

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Все перемішати і приправити сіллю і різнокольоровим свіжомеленим перцем. Наріжте фету невеликими кубиками, потім посипте їх кольоровим перцем і рештою 2 столовими ложками м’яти. Полити все заправкою і ще раз акуратно перемішати.

Нагадаємо рецепт черешньово-вишневого десерту із зеленим базиліком.

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