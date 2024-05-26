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Полуниця з зеленим базиліком: десерт для справжніх гурманів

22:26 28 травня 2024
Полуниця з базиліком

Полуницю люблять і дорослі, і діти. Проте цей десерт сподобається саме дорослим. У нього вишуканий смак, який оцінять справжні гурмани. Замість полуниці можна використати суницю або ожину.

Рецептом смаколика поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

— Подавайте цей десерт охолодженим та з коричневим цукром, — говорить Ардія Діаманті. — Цей цукор можна замінити карамелізованим або медом. Щодо базиліку, використовуйте лише зелений. І, звичайно, лише листочки без гілочок. При бажанні десерт можна прикрасити кількома пелюстками чайної троянди. Вийде вишукано та гарно. Гості точно будуть у захваті, якщо ви вирішите їх пригостити. Проте цей десерт можна час від часу у сезон полуниці готувати й для себе й насолоджуватися ним. Він не тільки смачний й ароматний, але й корисний.

Полуничний десерт з базиліком (на 2 порції):

  • Полуниця — 400 г
  • Зелений базилік — 4−6 листочків
  • Сметана — 2 столових ложки
  • Коричневий цукор або мед — 1 столова ложка

Стиглу полуницю помити та почистити. Викласти у піалу. Доповнити базиліком. Додати сметану. Посипати коричневим цукром або полити медом. Подавати до кави.

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І смачного!

Спробуйте також приготувати десерт з особливим шармом — полуничне крем-брюле.

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Але з полуниці можна готувати не лише солодкі страви — вишуканий та смачний салат полуничний з перчинкою вам точно сподобається.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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