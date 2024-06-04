Черешньово-вишневий десерт із зеленим базиліком: незвичайно та смачно

Ягідні десерти гарні та смачні. І зараз саме їхній час. Полуниця, суниця, вишня, черешня мають смак, на який чекаєш цілий рік. Ці ягоди можна поєднувати в десертах із морозивом та зі збитими вершками. З них можна готувати желе. А ще дуже смачні ягідні салати. До речі, у ресторанах вони недешеві. А приготувати такий салат удома дуже просто й до того ж бюджетно. Подавайте його в піалі або келиху.

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Рецептом черешнево-вишневого десерту із зеленим базиліком з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей десерт подавайте охолодженим, — радить Ардія Діаманті. — Використовуйте лише листочки базиліка. Ягоди мають бути стиглі та смачні.

Вишнево-черешневий десерт із зеленим базиліком (на порцію)

Пів склянки очищеної від кісточок вишні

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Пів склянки очищеної від кісточок черешні

2 листочки базиліку

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Столова ложка свіжого лимонного соку

За бажанням чайна ложка меду та кулька ванільного морозива

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Ягоди змішати з дрібно нарізаним зеленим базиліком.

Доповнити лимонним фрешем. При бажанні — медом та ванільним морозивом.

І смачного!

Раніше Тетяна Литвинова та Наталія Карпа представили «ідеальний літній легкий десерт» з ягодами.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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