Черешньово-вишневий десерт із зеленим базиліком: незвичайно та смачно
Ягідні десерти гарні та смачні. І зараз саме їхній час. Полуниця, суниця, вишня, черешня мають смак, на який чекаєш цілий рік. Ці ягоди можна поєднувати в десертах із морозивом та зі збитими вершками. З них можна готувати желе. А ще дуже смачні ягідні салати. До речі, у ресторанах вони недешеві. А приготувати такий салат удома дуже просто й до того ж бюджетно. Подавайте його в піалі або келиху.
Рецептом черешнево-вишневого десерту із зеленим базиліком з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Цей десерт подавайте охолодженим, — радить Ардія Діаманті. — Використовуйте лише листочки базиліка. Ягоди мають бути стиглі та смачні.
Вишнево-черешневий десерт із зеленим базиліком (на порцію)
Пів склянки очищеної від кісточок вишні
Пів склянки очищеної від кісточок черешні
2 листочки базиліку
Столова ложка свіжого лимонного соку
За бажанням чайна ложка меду та кулька ванільного морозива
Ягоди змішати з дрібно нарізаним зеленим базиліком.
Доповнити лимонним фрешем. При бажанні — медом та ванільним морозивом.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської8
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