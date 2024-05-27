Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС готуватися до можливої війни: що відбувається

На тлі триваючого вторгнення рф в Україну і погроз російського президента путіна, що повторюються, Європейський Союз повинен підготуватися до можливої війни і вжити заходів для спільного озброєння. Так вважає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ВІДЕО ДНЯ

«Той, хто говорить і діє, як путін, не хоче миру, а має намір продовжувати війну», — заявила вона в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk.

Також вона наголосила на важливості послідовної підтримки України та одночасного зміцнення власної обороноздатності.

«Якщо ми хочемо зберегти мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону», — зазначила вона.

РЕКЛАМА

Глава Єврокомісії вказала на «гібридні атаки» росії, зокрема на нещодавнє одностороннє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією, використання мігрантів як інструменту протистояння з ЄС і спроби розколоти європейців за допомогою соцмереж, пише DW.

Говорячи про необхідність зміцнювати обороноздатність Євросоюзу, Урсула фон дер Ляєн навела як приклад пропозицію Польщі та Греції щодо створення спільної системи ППО.

РЕКЛАМА

«Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, також створювалися робочі місця тут, у Європі, — пояснила вона. — Фінансування заходів зі зміцнення обороноздатності має здійснюватися з використанням бюджетних коштів, що надходять за рахунок внесків країн — членів ЄС».

Раніше «ФАКТИ» наводили слова президента Макрона: «Якщо росія переможе в Україні, у нас більше не буде безпеки в Європі».

РЕКЛАМА

98

Читайте нас у Facebook