Баклажани в кисло-солодкому соусі — ситно, в міру гостро та дуже смачно
Літо — сезон баклажанів, з яких можна готувати як окрему страву, так і закуски, наприклад, з болгарським перцем та часником.
Рецепт баклажанів у кисло-солодкому соусі з крохмалем по-китайські пропонує тг-канал «Ідеї для сніданку та вечері». Стверджується, що такі баклажани за китайським рецептом виходять ситними, в міру гострими та дуже смачними.
Інгредієнти:
- Баклажани — 400 г;
- Часник — 5 г;
- Оцет яблучний — 25 мл;
- Соєвий соус — 40 мл;
- Цукор — 15 г;
- Сіль — 5 г;
- Крохмаль — 5 г;
- Перець чилі — 2 г (сушений шматочками);
- Імбир — 2 г (мелений);
- Олія — 30 мл.
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Приготування:
- Баклажани промити холодною проточною водою, обсушити паперовим рушником та обрізати кінчики з обох боків на 1 см.
- Нарізати довільними шматочками середнього розміру та помістити в глибокий посуд, присипавши сіллю і залишивши на 15−20 хвилин, щоб овочі віддали сік.
- Для соусу змішати цукор, крохмаль, мелений імбир, перець чилі та перемішати. Додати оцет, соєвий соус, подрібнений через прес часник.
- Баклажани відкинути на друшляк, добре промити і віджати зайву рідину.
- У глибокій пательні розігріти олію, викласти частину баклажанів та смажити на великому вогні 8−10 хвилин до рум'яної скоринки, часто перевертаючи, щоб овочі підрум'янилися з усіх боків. Повторити з рештою шматочків баклажанів.
- Соус перемішати, щоб підняти крохмаль з дна посуду, та влити до баклажанів. Готувати на помірному вогні 2−4 хвилини, помішуючи, щоб усі шматочки вкрилися соусом.
- Дати охолонути баклажанам і подавати до столу. При подачі можна посипати обсмаженим кунжутом та прикрасити зеленню.
Раніше фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій поділилася рецептом яскравого салату з баклажанами, до складу якого ще входять перець, цибуля, морква, часник та запашні трави.
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