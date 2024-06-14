У яких випадках пенсіонер зобов'язаний звернутися до ПФУ у 10-денний термін: сім моментів, які важливо враховувати

В Пенсійному фонді України, де раніше пояснювали, які бувають добровільні внески задля підвищення пенсій, нагадали про випадки, коли пенсіонери в обов'язковому порядку мають звертатися в ПФУ, аби не втратити виплати.

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Як пише профільне видання «На пенсії», люди, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть втратити пенсію, якщо, наприклад, вчасно не повідомлять ПФУ про зміну місця проживання чи паспортних даних, а також у випадку працевлаштування.

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Українське законодавство передбачає, що пенсіонер має у 10-денний термін звернутися у ПФУ у випадку:

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отримання нового зразка паспорта громадянина України — ID-картки;

отримання нового паспорта у разі крадіжки чи втрати старого;

зміни прізвища;

зміни ідентифікаційного коду;

зміни адреси проживання;

працевлаштування;

звільнення з роботи.

Про такі зміни можна повідомити в сервісному центрі ПФУ чи зробити це онлайн, скориставшися вебпорталом фонду:

авторизуватися на вебпорталі за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);

у лівому бічному меню вибрати розділ «Про пенсійне забезпечення»;

у вкладці «Внесення змін до пенсійної справи» сформувати відповідну заяву та надіслати до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що у червні пенсіонери, які працюють, мають отримати збільшені після перерахунку виплати. Йдеться про тих працюючих пенсіонерів, які вже встигли отримати 24 місяці додаткового страхового стажу.

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Фото Pixabay

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