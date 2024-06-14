«Динамо» знайшло посилення у Бразилії: до Києва їде захисник-новачок (фото, відео)

Київське «Динамо», яке підписало контракти з півзахисником олімпійської збірної України Максимом Брагару з «Чорноморця» та гравцем середньої лінії національної команди і «Дніпра-1» Олександром Піхальонком, продовжує посилення складу.

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Як повідомляє в соцмережі X журналіст Піпе Сієрра, столичний клуб уже домовився з бразильською «Форталезою» про перехід 23-річного центрального захисника Браяна Себальоса, за якого «біло-сині» заплатять 1,5 млн доларів.

Браян Себальос

Колумбієць, який минулого сезону провів на батьківщині в оренді в «Атлетико Хуніор», прибуде до Києва 21 червня і після проходження медогляду підпише контракт із «Динамо» на п'ять років. При цьому «Форталеза» зможе розраховувати на частину грошей у разі продажу Себальоса (зріст захисника — 189 см) українським клубом.

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Нагадаємо, що у новому єврокубковому сезоні команда Олександра Шовковського стартує з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів матчами проти швейцарського «Лугано» або сербського «Партизана» (жеребкування — 19 червня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з «Динамо» покликав заміж красуню-модель у її день народження.

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Фото ФК «Форталеза»

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