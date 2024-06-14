«Правильно відшльопати колегу»: звільнені інженери SpaceX подали на Ілона Маска в суд

Звільнені інженери SpaceX подали до суду штату Каліфорнія позов проти Ілона Маска за сексуальні домагання та помсту, посиливши свою багатосторонню юридичну боротьбу з мільярдером та його аерокосмічною компанією, пише Bloomberg.

ВІДЕО ДНЯ

«Маск свідомо й цілеспрямовано створив небажане вороже робоче середовище, що ґрунтується на його поведінці, коли він показував на робочому місці непристойні сексуальні фотографії, меми й коментарі, які принижували жінок і/або ЛГБТ- спільноту», — заявили вісім колишніх співробітниць, які також подали позов проти компанії до Трудової палати США.

Позивачі стверджують, що деякі з них потім зазнали образливих коментарів від інших колег, які «імітували пости Маска» з Twitter і «створили дико некомфортне вороже робоче середовище».

Після того як Маск публічно висміяв звинувачення в неналежній поведінці, працівники у 2022 році написали відкритого листа, в якому висловили занепокоєння його поведінкою та культурою компанії, і стверджують, що їх звільнили у відповідь. В їхній заяві йдеться про те, що вони мають підстави вважати, що Маск особисто ухвалив рішення про їхнє звільнення у відповідь на їхню активність. Коли співробітник відділу кадрів запропонував спочатку провести розслідування, Маск відповів: «Мені все одно, звільняйте їх», — стверджується у скарзі.

РЕКЛАМА

SpaceX та Ілон Маск не одразу відповіли на прохання прокоментувати позов. Раніше SpaceX заперечувала неправомірні дії та заявляла, що звільнені співробітники порушили політику компанії. Там також заявили, що Маск не причетний до їх звільнення.

Цей позов проти Ілона Маска слідує за попередніми скаргами тих самих працівників до Національної ради з трудових відносин США, в яких вони стверджували, що SpaceX незаконно помстилася їм. Прокурори NLRB погодилися з цим, але SpaceX подала позов у січні, стверджуючи, що структура агентства є неконституційною. Судова заборона апеляційного суду призупинила розгляд справи про трудову комісію.

У позові також стверджується, що керівники SpaceX, включаючи Маска та Шотвелл, брали участь у відео, «яке висміює та висвітлює сексуальні зловживання й жарти», включно зі сценою, в якій співробітник демонстрував «правильний спосіб відшльопати» колегу.

РЕКЛАМА

Звільнені працівники раніше подали деякі зі своїх позовів до Департаменту громадянських прав Каліфорнії, повідомляло в лютому агентство Bloomberg News. Тепер це відомство видало їм листи про «право подавати до суду», які розчищають шлях для подачі позову, йдеться у скарзі.

«Ми маємо використовувати всі можливі шляхи для подальшого просування наших вимог, — сказав в інтерв'ю позивач Том Молін, який працював над програмою Dragon компанії SpaceX, — навіть якщо Ілон Маск не зможе їх виконати. Навіть Ілон, з усім його багатством і владою, не уникне відповідальності, чи не так?»

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Ілон Маск купив Twitter і одразу звільнив усе керівництво.

13

Читайте нас у Facebook