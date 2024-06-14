Російські війська навмисно використовували голод серед цивільного населення як військову тактику під час 85-денної облоги українського міста Маріуполя, заявили міжнародні експерти-юристи в опублікованому звіті.

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Правозахисна організація Global Rights Compliance, експерти якої також допомагають Генеральній прокуратурі України, заявила, що російські війська «систематично атакували об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення», а саме склади та магазини з їжею, об’єкти водопостачання та енергетики і медичні заклади.

У той же час війська відрізали шляхи евакуації і заблокували надходження гуманітарної допомоги, додали у відомстві.

Маріуполь став синонімом жаху під час майже тримісячної російської облоги за контроль над стратегічним портовим містом з березня по травень 2022 року, коли мирні жителі опинилися в пастці і були змушені ховати своїх загиблих на узбіччі дороги. Голодування цивільних осіб «шляхом позбавлення їх предметів, необхідних для виживання» як військова тактика визначається як воєнний злочин згідно з основоположним Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

«У цьому визначенні голод стосується не лише їжі, — розповіла Reuters Ольга Мацьків, український юридичний радник GRC. — Йдеться (про) все, що потрібно людині для виживання», — пояснила вона, зазначивши, що опалення, водопостачання та наявність медичної допомоги також можуть бути предметами, необхідними для виживання.

Для своєї доповіді юридичні експерти GRC працювали з фахівцями військової розвідки та розслідувачами з відкритих джерел, щоб проаналізувати супутникові знімки, фотографії та повідомлення від очевидців і чиновників під час облоги Маріуполя.

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За словами пані Мацьків, звіт показує, що окрім жертв від інтенсивних бойових дій, набагато більше людей у Маріуполі загинули через брак їжі, води та опалення після того, як російські війська атакували пункти видачі їжі, енергетичну інфраструктуру, об'єкти водопостачання та медичні заклади.

«Ми зіткнулися з жахливими випадками, коли люди похилого віку помирали у власних квартирах від нестачі води або через те, що їм було холодно, тому що в Маріуполі не було опалення», — сказала вона.

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Раніше «ФАКТИ» писали про подробиці моторошної трагедії в Маріуполі: «Знайома кілька днів ходила до руїн драмтеатру, сподівалася знайти тіло свого чоловіка».

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