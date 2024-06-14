Школа городника: що потрібно зробити, щоб ягоди малини стали більшими

Малина є на городах більшості українців. Досвідчені садівники розповіли, що потрібно зробити, щоб малина стала більшою, інформує «Моя дача. Сад и огород».

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Вони радять скорочувати стебла на третину всього місця. Потім обрізати до основи всі сухі гілки.

«Влітку знищуйте зайві молоді пагони біля основи куща і кореневі відростки, які з'являються між кущами, якщо вони не потрібні для різноманіття. Гнучким гілкам малини робіть підпорки або підв'язки, інакше від тяжкості ягод і листків вони схиляються на землю. Молодим пагонам поточного року дозвольте вільно рості вгору. А восени, після збору плодів, прив'яжіть їх на місце видалених, що відплодоносили. Μалина вимагає багато добрив, так як своїм сильним зростанням постійно виснажує грунт. Тому кожної осені після перекопки застилайте грунт перегноєм висотою 10 см і зупиняйте його на поверхні до наступного літа. Іноді можна удобрювати ще і весною, використовуючи форфорні і калійні добрива, їх варто заділяти на глибину 10−12 см», — йдеться в повідомленні Telegram-канала.

Садівники зазначають, що на одному місці малину можна вирощувати не більше 10 років, тому що після цього врожаї різко падають.

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Як писали «ФАКТИ», раніше досвідчені садівники розповіли, як потрібно удобрювати малину.

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