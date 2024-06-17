Нормальне явище чи хвороба: лікар пояснив, чому може «хрустіти» в шиї та пальцях

Нещодавно «ФАКТИ» писали про те, що треба знати про хворобу Паркінсона, та як вона починається. А тепер про хруст у суглобах. Чи не в кожного з нас бували ситуації, коли нахилився чи повернув голову, в шиї раптом почули хруст. Чи десь швиденько розігнули спину — те саме. «Захрустіти» може як у людей похилого віку, так і у молодих. Які причини виникнення такого стану і чи варто панікувати й мерщій бігти до лікаря?

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- Певно кожен із нас намагався хрустіти пальцями рук. Свого часу американський лікар Дональд Унге навіть проводив цікавий експеримент, який свого часу активно обговорювався українцями у мережі — він постійно робив це пальцями тільки однієї руки. Іншу тримав як контрольну. Лікар робив це впродовж 60-ти років. Мета полягала в тому, що він хотів перевірити, чи дійсно хрустіння призведе його до руйнування суглобів — артрозу, — пояснює «ФАКТАМ» лікар-невролог Анатолій Німчук. — Коли йому виповнилось 83 роки, він взявся за дослідження суглобів. В результаті з'ясувалось, що у стані суглобів правої та лівої рук не було виявлено істотних змін.

— А чому взагалі виникає цей хрускіт (тріск) в суглобах?

— Як вважається, він пов'язаний не з тертям суглобових поверхонь, а з утворенням маленьких бульбашок з газами, які в норму розчинені у рідині, яка міститься у суглобі. Ці маленькі пухирці зливаються у більші та лускаються, це й спричиняє всім відомий тріск при розгинанні пальців. Він у жодному разі не є ознакою хвороби, це абсолютно нормальне явище.

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— А що відбувається у шиї?

- У шиї картина може бути досить подібною, адже там є не тільки горезвісні диски, випадіння яких всі бояться, а ще й міжхребцеві (фасеткові) суглоби. І там також діє механізм виникнення цих звуків, який вже описаний вище. Тобто у шиї чи спині це абсолютно така ж норма, як й у кистях рук і не є ознакою хвороби і лікувати хрускіт у хребті не потрібно! Хрускіт в шиї, кистях рук чи спині — абсолютно нормальне явище. І, як кажуть, хрустіть собі на здоров'я. Але не занадто сильно, щоб не травмувати себе. Проте, якщо вас це все одно лякає, зверніться до лікаря, а не «костоправів» чи масажистів. Як приклад — нещодавно масажистка в Чернігові отримала реальний термін позбавлення волі, бо внаслідок невдалого масажу шиї виникла диссекція артерії — це розшарування з подальшим закупорюванням, що призвело до смерті людини. Тільки фахівець може встановити причину хрускоту, призначити додаткові обстеження та лікування.

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— А в яких випадках хрускіт може сигналізувати про якусь хворобу?

— Наприклад, при руйнуванні суглобу (артрозі, зношуванні). Зазначу, що він навіть матиме інший звук — нагадуватиме відчуття тертя поверхонь при рухах у суглобах. Також хрускіт супроводжуватиметься ще й болем та відчуттям неплавності рухів.

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— У соцмережах в групах на медичну тематику люди скаржаться, що мають головні болі і шия хрустить. Це пов’язано якось між собою?

- Навряд чи голова болітиме від шиї, це трапляється дуже рідко. Потрібно шукати справжню причину головного болю. А хрускіт в шиї, повторюсь, є варіантом норми.

Раніше лікар розвіяв міфи навколо струсу мозку.

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