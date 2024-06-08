В цьому абсолютно немає потреби: лікар розвіяв міфи навколо струсу мозку

Всім, мабуть, відоме таке поняття, як струс мозку. Багато з вас чули страшні історії про його наслідки у вигляді постійного головного болю та інших розладів здоров'я. Але згідно з сучасним баченням черепно-мозкових травм, пояснює невролог Анатолій Німчук, струс визначений як легка травма головного мозку.

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«При цьому, коли відбувається механічний вплив на голову, чи то раптове гальмування об якийсь предмет, чи навпаки різке її прискорення, можуть відбуватись різні процеси, проте вони не супроводжуються видимим на знімках мозку пошкодженням його тканини, — зазначає лікар. - Це відрізняє струс від забою мозку. Але на мікроскопічному рівні відбуваються незначні пошкодження в місцях з’єднань окремих клітин головного мозку (нейронах) між собою (так званих синапсах), що призводить до короткотермінового порушення передачі електричних сигналів між тими клітинами мозку.

Основним проявом цих функціональних порушень є та сама горезвісна втрата свідомості та ряд інших проявів, як то: втрата пам’яті на події, що передували травмі, головний біль, нудота, блювання тощо. Ці зв’язки досить швидко й повністю відновлюються".

Лікар звернув увагу на міфи щодо струсу мозку. Один із них — пацієнта зі струсом обов’язково необхідно госпіталізувати.

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«В цьому абсолютно немає потреби й цього ніхто в більш розвинених країнах не робить, — вважає Анатолій Німчук. — Адже єдиним лікуванням з позиції доказової (загальновизнаної) неврології є лікування проявів струсу (симптомів). Тобто якщо є головний біль — призначити знеболювальне. Якщо нудить — щось від нудоти. Жодних так званих метаболітів, ноотропів чи ще якихось «фуфломіцинів». Але зараз абсолютно всім пацієнтам з травмою голови показане проведення томографії, яка дозволяє виключити наявність крововиливу, тим самим роблячи безглуздим просте лежання пацієнта у стаціонарі.

Міф другий — обов’язково необхідні крапельниці. Він загалом спростований поясненням до міфу 1. Повторюсь, з сучасних поглядів лікування лише симптоматичне — відповідно, знеболювальні чи від нудоти можна пречудово приймати й в домашніх умовах.

Міф третій: якщо не лежати 3 тижні (а хто казав й 2), все життя потім може боліти голова. Наведу результати багатьох досліджень, одним з висновків яких було наступне: чим важча черепно-мозкова травма, тим рідше таких пацієнтів надалі турбували головні болі. Струс головного мозку минає повністю й без наслідків.

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Але є декілька але. Передумовою швидкого одужання вважається рання активізація пацієнта, тобто мінімум обмежень і якомога менше ліжкового режиму. Другою передумовою, згідно з посібником корифея неврології Мартіна Самуельса, є відсутність судових позовів та судової тяганини, пов’язаної з травмою голови".

Раніше лікар назвав несподівані побічні ефекти надмірного вживання кави.

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