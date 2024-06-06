«Спочатку ці прояви ледь помітні»: що варто знати про хворобу Паркінсона

Хвороба Паркінсона є хронічним прогресуючим захворюванням головного мозку. Вона спричиняється загибеллю певних нервових клітин, які виробляють дофамін, і є однією з найпоширеніших класичних неврологічних захворювань у світі. Клітинам мозку дофамін потрібен для того, щоб надсилати повідомлення до інших клітин мозку та до нервів і м’язів нашого тіла. Наприклад, він допомагає вчасно зупинитись на краю тротуару, щоб не вийти на дорогу. Або допомагає зав’язувати шнурівки на черевиках. Якщо його стане менше, не вдасться вправно контролювати свої рухи, пояснює невролог Анатолій Німчук.

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«Є певні ознаки захворювання. Тремтіння рук (тремор) — спочатку зазвичай однієї, яке переходить з часом на іншу, — розповідає лікар. - Часто воно посилюється у спокої. Скутість у м’язах (ригідність). Хворий відчуває, що йому важко рухатись. Наприклад, відчуває, що йому стало важче підвестись з крісла. Або ж обличчя може стати менш виразним через те, що його м’язи стають менш чутливими до команд, що їм надходять по нервових волокнах. Уповільненість рухів (брадикінезія або акінезія). Хворий помічає, що йому стає важче почати рух, ніж це було раніше, та починає довше перебувати в одній позі. Цей стан може коливатись, за хвильку все може минути й хворий починає рухатись, як ніби нічого й не сталось. Звичайні дії, з якими було легко впоратись раніше, як то умивання чи одягання, потребуватимуть більше часу. Почерк також зазнає змін, він стає дрібним та незграбним. Проблеми з рівновагою (постуральна нестійкість). Хворого може похитувати вперед-назад, і в цей час він може втратити рівновагу й впасти. У нього також може спостерігатись так зване завмирання під час ходьби. Сама ходьба стає човгаючою, а кроки — маленькими».

Не в кожного хворого, додає лікар, ці прояви виражені в однаковій мірі. На початку хвороби вони будуть ледь помітними. На жаль, з часом будуть посилюватись.

«Не існує специфічних тестів на хворобу Паркінсона. Часто для встановлення діагнозу достатнім буде провести неврологічний огляд та поставити пацієнтові певні питання, — пояснює лікар. — У деяких випадках знадобиться МРТ (томографія) чи певні аналізи, але лишень для того, щоб виключити інші хвороби. Не всі пацієнти з хворобою потребують лікування. Врешті-решт це рішення про початок лікування приймає пацієнт, виходячи з того, наскільки йому заважають прояви хвороби. Також треба пам’ятати, що існуючі ліки не уповільнюють загибель клітин, що виробляють дофамін, а лишень зменшують прояви хвороби. Існує декілька груп препаратів, які дають чудові результати в лікуванні справжньої хвороби Паркінсона. Нюанс лише в тому, що приймати їх потрібно постійно, інакше їх дія припиняється дуже швидко.

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Окрім ліків, у деяких складних випадках вдаються до хірургічних втручань, при яких можуть як встановлюватись стимулятори певних відділів мозку, так і руйнуватись певні ділянки мозку".

У кожного, зазначає невролог, перебіг хвороби індивідуальний. Дехто зможе жити повноцінним життям протягом довгого часу, не маючи виражених проявів хвороби. Але з часом, коли дедалі більше клітин мозку буде гинути, прояви будуть помітнішими.

«В будь-якому разі важливо намагатись вести звичний спосіб життя, підтримувати зв’язок зі своїми близькими та періодично проходити огляд у свого лікаря», — підсумував лікар.

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Раніше невролог Анатолій Німчук назвав несподівані побічні ефекти надмірного вживання кави.

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