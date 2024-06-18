QR-код замість військового квитка: в Міноборони запустили важливе оновлення для «Резерв+»

У застосунку «Резерв+» з'явився анонсований раніше новий механізм — QR-код, завдяки якому інформація у реєстрі прирівнюється до електронного військово-облікового документа.

ВІДЕО ДНЯ

В Міністерстві оборони України повідомили, що додалась ще одна функція — дистанційне виправлення помилок.

«Відсьогодні у застосунку „Резерв+“ став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як паперовий. Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність й отримати усю необхідну інформацію», — йдеться у повідомленні.

Застосунок можна буде поступово оновити у App Store чи Google Play Market.

РЕКЛАМА

Щодо функції «Виправити дані онлайн», то вона доступна у двох випадках:

РЕКЛАМА

Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг».

Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+».

Нагадаємо, що нещодавно Міноборони запустило сайт «Будь собою», який надає можливість пошуку вакансій у Силах оборони України.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

122

Читайте нас у Facebook