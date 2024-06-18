Споживання електроенергії до 100 кВт/год: тариф не буде нижчим, але є важливий нюанс

Багато українців цікавляться, чи впливає рівень споживання на тарифікацію електричної енергії, як це планувалося раніше.

Відповідну інформацію прокоментували на офіційній сторінці компанії YASNO у соцмережі facebook.

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Фахівці пояснили, що різниці у тарифах для тих, хто споживає менше ніж 100 кВт/год і понад 100 кВт/год, не буде: «Чи є різниця в тарифах для тих, хто споживає менше 100 кВт/год та понад 100 кВт/год на місяць? Відповідаємо: ні. Згідно з рішенням Кабміну, з 1-го червня всі побутові споживачі мають сплачувати єдину ціну — 4,32 грн».

Однак, є й винятки. У YASNO заявили, що українці, які мають електроопалювальні установки, в зимовий період зможуть споживати світло за пільговим тарифом — 2,64 гривні за кВт. Проте зменшена ціна діятиме лише для тих громадян, які щомісяця не перевищуватимуть ліміт у 2000 кВт/год.

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Раніше в ПФУ повідомляли про автоматичне перерахування субсидій на комуналку після підвищення тарифів. Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці — липні.

Фото Pixabay

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