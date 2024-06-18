«Я краще проковтну кліща»: зірка «Піратів Карибського моря» відмовився від вінірів

Здається, всі, від Селени Гомес до Саймона Коуелла, приєдналися до носіння вінірів в останні роки, щоб зберегти свої сяючі посмішки, пише Hello! Однією зі знаменитостей, яка відмовилася приєднатися до цього списку, є зірка «Піратів Карибського моря» Джонні Депп, який викликав суперечки через свої помітно неідеальні жувальні зуби.

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Після тривалої і широко висвітлюваної пресою судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Герд Джонні вперше з'явився на публіці на Каннському кінофестивалі 2023 року, щоб прорекламувати фільм «Жанна Дюбаррі», в якому він грає французького короля Людовика XV.

«Здається, він не бачив зубної щітки з часів адміністрації Клінтона», — писали тоді шанувальники, критикуючи неідеальні зуби актора.

Джонні відомий тим, що занурюється в роль з головою, і його роль капітана Джека Горобця в 2003 році не стала винятком. Щоб додати персонажу розбійницького шарму, він надів золоті ковпачки на деякі зуби, що, за його словами, зустріло опір з боку керівництва. В інтерв'ю газеті LA Times у 2003 році він згадував про зустріч з керівництвом перед початком зйомок: «Джеррі Брукхаймер, продюсер, почувався трохи незручно, і керівники Disney не були в захваті від цього… Я сказав: «Послухайте, це вибір, який зробив я. Ви знаєте мою роботу».

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Шанувальники давно припускають, що стоматологічна робота, проведена Джонні, щоб зіграти зухвалого пірата, завдала непоправної шкоди його зубам, залишивши плями і змусивши його залишити частину золотих ковпачків, хоча він ніколи не підтверджував ці чутки. Розмовляючи з Dark Horizons в 2005 році про «Чарлі і шоколадну фабрику», актор, який зіграв у фільмі Віллі Вонку, говорив про важливість досягнення ідеального вигляду для персонажа.

«Було неймовірно важливо відчути це і бути в змозі одягнути цей костюм і вставити вініри в рот і зуби, які насправді трохи змінили форму мого обличчя».

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Під час перехресного допиту в судовому процесі про наклеп проти Ембер Херд Джонні розповів про свої минулі проблеми з алкоголем і наркотиками, стверджуючи, що приймав наркотики для самолікування. Він зізнався, що пристрастився до опіоїдів після болючої травми, але звернувся за допомогою, коли зрозумів, що йде хибним шляхом.

На думку експертів Американського стоматологічного центру, зловживання психоактивними речовинами може мати руйнівний вплив на здоров'я порожнини рота. Кокаїн може призвести до рецесії ясен і втрати зубів, марихуана може викликати сухість у роті, що призводить до накопичення нальоту і бактерій і, зрештою, до сильного карієсу, а алкоголь може притупити біль від будь-яких стоматологічних проблем, що призводить до їх ігнорування і, зрештою, до погіршення стану зубів із часом. На додачу до зловживання алкоголем, Джонні курить з дитинства.

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«У мене купа карієсу, — зізнавався раніше Джонні. — Вісім років тому мені робили кореневий канал, але процес незавершений. Зуб схожий на маленький гнилий пеньок… Але мені подобається. Я пишаюся ними. Коли я бачу людей з ідеальними зубами, це доводить мене до сказу, я краще проковтну кліща, ніж матиму такі!»

Його зневага до вінірів — дивовижний вибір, особливо з огляду на природу голлівудської одержимості досконалістю і постійну увагу, яку актори приділяють усім аспектам своєї зовнішності.

Раніше повідомлялося, що Джонні Депп похвалився крадіжкою ролі у Тома Круза.

Фото Getty Images

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