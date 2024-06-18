Справжні вареники з полуницею від Наталії Жук: саме так готують цю смакоту на Київщині (відео)

Влітку з сезонною полуницею можна готувати і вітамінні салати, і смачні вареники.

Рецептом вареників на пару з полуницею, які виходять пухкими та смачними, поділилася фудблогерка Наталія Жук. За її словами, з такої кількості інгредієнтів виходить 22 вареника.

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Інгредієнти: Тісто: 250 г кефіру (кімнатної температури);

Дрібка солі;

1 ч. л. соди;

300 г борошна (+30 г на присипку в процесі приготування). Начинка: 200 г полуниці;

2 ст. л. цукру + 1 ст. л. крохмалю;

Вершкове масло для змащування;

Мед або цукор.

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Приготування: В миску наливаємо 250 г кефіру, додаємо дрібку солі та чайну ложка соди, перемішуємо.

Всипаємо приблизно 300 г борошна та замішуємо тісто. Накриваємо та залишаємо на 5−10 хвилин відпочити.

Нарізаємо полуницю (чи будь-яку сезонну ягоду).

Окремо змішуємо цукор та кукурудзяний крохмаль.

Тісто розкатуємо, але не дуже тонко — щоб не витік сік ягід.

Видавлюємо кружечки, викладаємо начинку посипаємо цукром з крохмалем та добре защіпуємо краї.

В каструлю наливаємо 1/3 води. Кладемо на каструлю мокру марлю та добре зав’язуємо її.

Доводимо воду до кипіння й викладаємо на марлю варенички, накриваємо кришкою та готуємо 6 хвилин.

Готові вареники змащуємо вершковим маслом. Поливаємо медом або посипаємо цукром.

Одна з фоловерок написала, що саме за таким рецептом з давніх давен готували вареники на Київщині.

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Раніше фудлогерка Alina FooDee розповіла, як приготувати лениві вареники з картоплею.

Фото — скріншот

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