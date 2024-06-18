Справжні вареники з полуницею від Наталії Жук: саме так готують цю смакоту на Київщині (відео)
Влітку з сезонною полуницею можна готувати і вітамінні салати, і смачні вареники.
Рецептом вареників на пару з полуницею, які виходять пухкими та смачними, поділилася фудблогерка Наталія Жук. За її словами, з такої кількості інгредієнтів виходить 22 вареника.
Інгредієнти:
Тісто:
- 250 г кефіру (кімнатної температури);
- Дрібка солі;
- 1 ч. л. соди;
- 300 г борошна (+30 г на присипку в процесі приготування).
Начинка:
- 200 г полуниці;
- 2 ст. л. цукру + 1 ст. л. крохмалю;
- Вершкове масло для змащування;
- Мед або цукор.
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Приготування:
- В миску наливаємо 250 г кефіру, додаємо дрібку солі та чайну ложка соди, перемішуємо.
- Всипаємо приблизно 300 г борошна та замішуємо тісто. Накриваємо та залишаємо на 5−10 хвилин відпочити.
- Нарізаємо полуницю (чи будь-яку сезонну ягоду).
- Окремо змішуємо цукор та кукурудзяний крохмаль.
- Тісто розкатуємо, але не дуже тонко — щоб не витік сік ягід.
- Видавлюємо кружечки, викладаємо начинку посипаємо цукром з крохмалем та добре защіпуємо краї.
- В каструлю наливаємо 1/3 води. Кладемо на каструлю мокру марлю та добре зав’язуємо її.
- Доводимо воду до кипіння й викладаємо на марлю варенички, накриваємо кришкою та готуємо 6 хвилин.
- Готові вареники змащуємо вершковим маслом. Поливаємо медом або посипаємо цукром.
Одна з фоловерок написала, що саме за таким рецептом з давніх давен готували вареники на Київщині.
Раніше фудлогерка Alina FooDee розповіла, як приготувати лениві вареники з картоплею.
Фото — скріншот72
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