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Справжні вареники з полуницею від Наталії Жук: саме так готують цю смакоту на Київщині (відео)

14:44 18 червня 2024
Вареники з полуницею

Влітку з сезонною полуницею можна готувати і вітамінні салати, і смачні вареники.

Рецептом вареників на пару з полуницею, які виходять пухкими та смачними, поділилася фудблогерка Наталія Жук. За її словами, з такої кількості інгредієнтів виходить 22 вареника.

Інгредієнти:

Тісто:

  • 250 г кефіру (кімнатної температури);
  • Дрібка солі;
  • 1 ч. л. соди;
  • 300 г борошна (+30 г на присипку в процесі приготування).

Начинка:

  • 200 г полуниці;
  • 2 ст. л. цукру + 1 ст. л. крохмалю;
  • Вершкове масло для змащування;
  • Мед або цукор.

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Приготування:

  • В миску наливаємо 250 г кефіру, додаємо дрібку солі та чайну ложка соди, перемішуємо.
  • Всипаємо приблизно 300 г борошна та замішуємо тісто. Накриваємо та залишаємо на 5−10 хвилин відпочити.
  • Нарізаємо полуницю (чи будь-яку сезонну ягоду).
  • Окремо змішуємо цукор та кукурудзяний крохмаль.
  • Тісто розкатуємо, але не дуже тонко — щоб не витік сік ягід.
  • Видавлюємо кружечки, викладаємо начинку посипаємо цукром з крохмалем та добре защіпуємо краї.
  • В каструлю наливаємо 1/3 води. Кладемо на каструлю мокру марлю та добре зав’язуємо її.
  • Доводимо воду до кипіння й викладаємо на марлю варенички, накриваємо кришкою та готуємо 6 хвилин.
  • Готові вареники змащуємо вершковим маслом. Поливаємо медом або посипаємо цукром.

Одна з фоловерок написала, що саме за таким рецептом з давніх давен готували вареники на Київщині.

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Раніше фудлогерка Alina FooDee розповіла, як приготувати лениві вареники з картоплею.

Фото — скріншот

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