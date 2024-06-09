Найсмачніші вареники зі шкварками: секрет приготування відомої української страви

Вареники — улюблена страва українців. Їх можна готувати з різними начинками. З деякими начинками господині готують як звичайні, так і ліниві вареники. Йдеться, наприклад, про вареники з картоплею.

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Для них потрібна картопля середньої крохмалистості, щоб вона не була водяниста чи надто тверда. Бо для вдалих лінивих вареників потрібно зробити ідеальне картопляне пюре.

Блогерка Alina FooDee показала, як приготувати лениві вареники з картоплею. Цю дуже смачну та поживну страву можна подати на обід чи вечерю.

Інгредієнти:

Варена картопля — 500 г

Манна крупа — 1 ст.л.

Яйце — 1 шт.

Борошно — 120 г

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Для зажарки:

Цибуля — 1 шт.

Сало або бекон — 70 г

Сіль, мелений перець — за смаком

Приготування:

Зварену картоплю гарно розтерти до ідеальної однорідності.

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До теплої картоплі додати манну крупу, сіль та одне яйце, перемішати.

Потім додати борошно. Замісити й залишити на 10 хвилин.

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Для зажарки підсмажити цибулю на олії, додаючи порізане сало.

Тісто розкачати й порізати на однакові шматочки.

Зварити вареники в підсоленій воді, відкинути на друшляк.

Полити вареники цибулею зі шкварками.

Раніше ми розповідали, як приготувати вареники з ревенем. Наближається сезон вишень, то ж можна хоч раз приготувати вареники з вишнями.

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