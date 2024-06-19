Стали відомі суперники «Дніпра-1» та «Полісся» у відборі Ліги конференцій: результати жеребкування
У середу, 19 червня, слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів у Будинку європейського футболу в Ньоні визначилися пари 2-го відбірного раунду Ліги конференцій. Своїх суперників дізналися «Дніпро-1» та дебютант єврокубків «Полісся», яке призначило у міжсезоння нового головного тренера.
Команда Юрія Максимова, яка посіла в УПЛ четверте місце, зіграє з угорською «Академією Пушкаша». Перший матч колектив із Дніпра проведе 25 липня на своєму полі, гру у відповідь — 1 серпня на виїзді.
Своєю чергою, клуб із Житомира, який підписав контракт із форвардом «Дніпра-1» та збірної України Олексієм Гуцуляком, поміряється силами з «Олімпією» зі Словенії. Перша зустріч в «Полісся» — 25 липня в гостях, матч у відповідь — 1 серпня на своєму полі.
Нагадаємо, що переможці пар вийдуть у 3-й раунд кваліфікації Ліги конференцій, а невдахи вилетять із єврокубків.
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Фото СК «Дніпро-1»32
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