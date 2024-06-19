«Динамо» дізналося суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів: підсумки жеребкування

У середу, 19 червня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, яку у сезоні, що фінішував, виграв мадридський «Реал».

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Свого суперника дізналося київське «Динамо», яке підписало контракт із футболістом «Дніпра-1» та збірної України Олександром Піхальонком. Жереб визначив, що підопічні Олександра Шовковського зіграють з віцечемпіоном Сербії белградським «Партизаном», який минулого сезону очолював експівзахисник «Шахтаря» Ігор Дуляй. Перший поєдинок кияни, які не пробилися минулого сезону в основний раунд єврокубків, проведуть 23 або 24 липня на своєму полі, а матч-відповідь — 30 або 31 липня у гостях.

Додамо, що перед жеребом суперником «біло-синіх» міг стати лише ще один клуб — віцечемпіон Швейцарії «Лугано», який тепер зіграє з турецьким «Фенербахче».

У колишні роки «Динамо» та «Партизан» перетиналися один з одним у єврокубках в двох сезонах, і український клуб виграв у сербів (югославів) усі чотири зустрічі — 3:0, 2:0 у 1976-му та 4:1, 3:2 у 2017-му.

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Додамо, що якщо команда Шовковського пройде першого суперника, то гарантує собі як мінімум потрапляння до групи Ліги Європи (інакше — перехід до 3-го відбірного раунду Ліги Європи).

Як відомо, чемпіон України «Шахтар» безпосередньо пробився до основної сітки оновленої Ліги чемпіонів, у якій цього сезону вперше виступлять 36 команд (замість групового турніру кожен клуб проведе вісім матчів з різними суперниками — по чотири вдома та в гостях).

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До речі, у день жеребкування київське «Динамо» представило нову ігрову форму на майбутній сезон.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА затвердив учасникам Ліги чемпіонів нечувані призові.

Фото ФК «Динамо»

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