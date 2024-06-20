«Сезонно, недорого та легко у приготуванні»: тушковані стрілки часнику від Володимира Ярославського — «аж солодкі на смак»

Кулінар Володимир Ярославський, який раніше ділився секретами приготування ідеальної спаржі, розповів, як він готує сезонні стрілки часнику.

«Це сезонно, не дорого, легко в приготуванні та смачно. Стрілки часнику краще брати найсвіжіші і найсолодші, ті, що трохи старіші, доведеться тушкувати на 5 хвилин більше», — пише він у соцмережах.

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Приготування: Відрізати насіннєву коробочку, яка є на стрілках, а самі стрілки нарізати шматочками довжиною 4−6 см.

Розігріти на пательні олію і викласти стрілки та підсолити. Смажити близько 5 хвилин.

Додати шматочок вершкового масла, пару столових ложок води, накрити кришкою та тушкую ще 5 хвилин. Готово!

«Вони аж солодкі на смак, може ледь-ледь відчуватися аромат часнику, але він не заважає, а нагадує спаржеву квасолю!» — зазначає він та рекомендує різні способи приготування стрілок:

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можна додавати сметану за пару хвилин до готовності і просто їсти з відвареною картоплею;

можна заливати яйцями і робити такий собі сезонний сніданок;

можна додавати й інші овочі та спеції;

можна просто робити на блендері свіжу пасту, яку потім потрібно зберігати в холодильнику;

можна заморозити і використовувати взимку.

Раніше фудблогерка Світлана Климовська ділилася рецептом фрітати — італійського омлета, який готують з начинками з сиру, овочів, ковбаси або м'яса. Страву, зокрема, можна раобити зі спаржею чи спаржевою квасолею.

Фото — скріншот



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