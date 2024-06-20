40.41 / 40.91 43.49 / 44.18
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Сезонно, недорого та легко у приготуванні»: тушковані стрілки часнику від Володимира Ярославського — «аж солодкі на смак»

13:56 20 червня 2024
Стрілки часнику

Кулінар Володимир Ярославський, який раніше ділився секретами приготування ідеальної спаржі, розповів, як він готує сезонні стрілки часнику.

«Це сезонно, не дорого, легко в приготуванні та смачно. Стрілки часнику краще брати найсвіжіші і найсолодші, ті, що трохи старіші, доведеться тушкувати на 5 хвилин більше», — пише він у соцмережах.

Приготування:

  • Відрізати насіннєву коробочку, яка є на стрілках, а самі стрілки нарізати шматочками довжиною 4−6 см.
  • Розігріти на пательні олію і викласти стрілки та підсолити. Смажити близько 5 хвилин.
  • Додати шматочок вершкового масла, пару столових ложок води, накрити кришкою та тушкую ще 5 хвилин. Готово!

«Вони аж солодкі на смак, може ледь-ледь відчуватися аромат часнику, але він не заважає, а нагадує спаржеву квасолю!» — зазначає він та рекомендує різні способи приготування стрілок:

РЕКЛАМА
  • можна додавати сметану за пару хвилин до готовності і просто їсти з відвареною картоплею;
  • можна заливати яйцями і робити такий собі сезонний сніданок;
  • можна додавати й інші овочі та спеції;
  • можна просто робити на блендері свіжу пасту, яку потім потрібно зберігати в холодильнику;
  • можна заморозити і використовувати взимку.

Раніше фудблогерка Світлана Климовська ділилася рецептом фрітати — італійського омлета, який готують з начинками з сиру, овочів, ковбаси або м'яса. Страву, зокрема, можна раобити зі спаржею чи спаржевою квасолею.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

87

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Енергозберігаюча лампочка

Споживання електроенергії до 100 кВт/год: тариф не буде нижчим, але є важливий нюанс

Знаки зодіаку

Не намагайтеся їх перехитрити: астрологи назвали три «найрозумніші» знаки зодіаку

Розкидання гною на кордоні

Поляки почали поливати кордон свинячим гноєм: що відбувається

Обрізування високорослих томатів

Не «пасинкування», а «вбивство»: які листки не можна видаляти на детермінантних томатах

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту