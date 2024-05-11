Фрітата з овочами: ідеальний початок дня
Фрітата — це італійський омлет, який готують з начинками з сиру, овочів, ковбаси або м'яса. Цю страву часто подають на сніданки, але вона чудово підійде і на обід, і на вечерю. Обирайте улюблені овочі, а за відсутності спаржи можна використати спаржеву квасолю. Взимку цілком підійдуть морожені овочі, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Інгредієнти:
- Яйця 6 шт.
- 50 мл молока
- 8 шт. томатів чері
- 5 стебел спаржі
- 1 цибуля
- 70 г. сиру Фета
- 4−5 шматки панчети (або курки чи іншого м’яса)
- Кріп та зелена цибуля
- Оливкова олія для смаження
- Спеції
Приготування:
На пательню з оливковою олією додати порізану цибулю, чері та спаржу без верхівок та шматочки панчети (можна і без панчети), приправити. Смажити 3−4 хв.
Розмішати яйця, молоко, сіль, перець, нарізану зелену цибулю. Залити овочі, викласти зверху верхні частини спаржі, які ми залишили. Поставити в розігріту до 160 градусів духовку до готовності, 8−10 хв. Готову фрітату посипати кропом.
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