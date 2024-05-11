39.47 / 39.98 42.49 / 43.10
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Фрітата з овочами: ідеальний початок дня

20:17 12 травня 2024
Фрітата з овочами

Фрітата — це італійський омлет, який готують з начинками з сиру, овочів, ковбаси або м'яса. Цю страву часто подають на сніданки, але вона чудово підійде і на обід, і на вечерю. Обирайте улюблені овочі, а за відсутності спаржи можна використати спаржеву квасолю. Взимку цілком підійдуть морожені овочі, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

Інгредієнти:

  • Яйця 6 шт.
  • 50 мл молока
  • 8 шт. томатів чері
  • 5 стебел спаржі
  • 1 цибуля
  • 70 г. сиру Фета
  • 4−5 шматки панчети (або курки чи іншого м’яса)
  • Кріп та зелена цибуля
  • Оливкова олія для смаження
  • Спеції

Приготування:

На пательню з оливковою олією додати порізану цибулю, чері та спаржу без верхівок та шматочки панчети (можна і без панчети), приправити. Смажити 3−4 хв.

РЕКЛАМА

Розмішати яйця, молоко, сіль, перець, нарізану зелену цибулю. Залити овочі, викласти зверху верхні частини спаржі, які ми залишили. Поставити в розігріту до 160 градусів духовку до готовності, 8−10 хв. Готову фрітату посипати кропом.

Нагадаємо рецепт дуже смачних та швидких пиріжків «Хвилинка».

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Діана Макарова

«Один колеться, друга ходить до церкви. А бидляцтво в їхніх душах одне й те саме»: волонтерка про українців, які нічого не хочуть знати про війну

Весняний гороскоп

Тельцям — корисні знайомства, Водоліям — цікаві пропозиції, а Стрільцям — реалізація мрій: що обіцяють українцям зорі 12 травня

миття підлоги

Будуть блищати й пахнути свіжістю: що можна додати у воду для миття підлог

обробка рослин

Обприскайте цим кволі томати після висадки в ґрунт: вони «стрепенуться» і попруть вверх як навіжені (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту