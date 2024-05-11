Фрітата з овочами: ідеальний початок дня

Фрітата — це італійський омлет, який готують з начинками з сиру, овочів, ковбаси або м'яса. Цю страву часто подають на сніданки, але вона чудово підійде і на обід, і на вечерю. Обирайте улюблені овочі, а за відсутності спаржи можна використати спаржеву квасолю. Взимку цілком підійдуть морожені овочі, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Інгредієнти: Яйця 6 шт.

50 мл молока

8 шт. томатів чері

5 стебел спаржі

1 цибуля

70 г. сиру Фета

4−5 шматки панчети (або курки чи іншого м’яса)

Кріп та зелена цибуля

Оливкова олія для смаження

Спеції

Приготування:

На пательню з оливковою олією додати порізану цибулю, чері та спаржу без верхівок та шматочки панчети (можна і без панчети), приправити. Смажити 3−4 хв.

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Розмішати яйця, молоко, сіль, перець, нарізану зелену цибулю. Залити овочі, викласти зверху верхні частини спаржі, які ми залишили. Поставити в розігріту до 160 градусів духовку до готовності, 8−10 хв. Готову фрітату посипати кропом.

Нагадаємо рецепт дуже смачних та швидких пиріжків «Хвилинка».

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