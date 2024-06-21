Рецепт смачної вечері від красуні-блогерки FooDee: просто візьміть картоплю, яйця і трохи ковбаси (відео)

Українським господиням доводиться так багато працювати протягом дня, що на приготування вечері улюбленій родині сил часто вже не залишається. На допомогу їм поспішає красуня-блогерка з «ляльковим» голосом Alina FooDee, яка пропонує швидкий рецепт диво-вечері на основі звичної картоплі.

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Перелік потрібних продуктів:

зелена цибуля — невеликий пучок

картопля — 400 г

варена ковбаса (її можна замінити на варене м'ясо чи копченості) — 200 г

сіль, чорний мелений перець — за смаком

яйця — 2 шт.

борошно — 1−2 ст.л. з гіркою.

Приготування

Зелену цибулю дрібно наріжте, картоплю і ковбасу — натріть на тертці (картоплю після натирання треба віджати).

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Додайте у суміш яйця та борошно і добре перемішайте.

Смажте ваш «дерун» на сковорідці 12−13 хвилин на невеликому вогні під кришкою з одного боку, потім переверніть корж на інший бік за допомогою тарілки, і знову смажте протягом 10−12 хвилин, але вже без кришки.

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Смачного!

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Також нагадаємо і про схожий рецепт смачнющої картопляної піци від Alina FooDee.

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