Рецепт смачної вечері від красуні-блогерки FooDee: просто візьміть картоплю, яйця і трохи ковбаси (відео)
Українським господиням доводиться так багато працювати протягом дня, що на приготування вечері улюбленій родині сил часто вже не залишається. На допомогу їм поспішає красуня-блогерка з «ляльковим» голосом Alina FooDee, яка пропонує швидкий рецепт диво-вечері на основі звичної картоплі.
Перелік потрібних продуктів:
- зелена цибуля — невеликий пучок
- картопля — 400 г
- варена ковбаса (її можна замінити на варене м'ясо чи копченості) — 200 г
- сіль, чорний мелений перець — за смаком
- яйця — 2 шт.
- борошно — 1−2 ст.л. з гіркою.
Приготування
Зелену цибулю дрібно наріжте, картоплю і ковбасу — натріть на тертці (картоплю після натирання треба віджати).
Додайте у суміш яйця та борошно і добре перемішайте.
Смажте ваш «дерун» на сковорідці 12−13 хвилин на невеликому вогні під кришкою з одного боку, потім переверніть корж на інший бік за допомогою тарілки, і знову смажте протягом 10−12 хвилин, але вже без кришки.
Смачного!
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