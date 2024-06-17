YaraMila дешевше, але є нюанси: аграрій з Київщини розповів про добрива для підживлення томатів

На присадибних ділянках та дачах почалася по-справжньому активна фаза робіт: потрібно не тільки правильно видаляти пасинки у томатів для збільшення врожаю, але й провести вкрай необхідне підживлення кущів.

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Про те, чим можна підживити томати під час наливу плодів, розповів власник Youtube-каналу «Наша дача» Валерій.

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«Це дуже важливе відео, яке дозволить вам отримати не своїх томатах дуже гарний врожай», — анонсував він зміст ролику.

Спочатку Валерій показав на одному з кущів саму нижню китицю — вона вже на наливі — помідори отримують поживні речовини. Така ж і друга китиця, і третя. Четверта — плоди тільки наливаються, а на решті китиць — ще взагалі квіточки.

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Зазвичай аграрій дозволяє рости у висоту восьми китицям. Подібна картина спостерігається на ще одному томатному кущі — сорту «колібрі» (червоні «сливки»). В цілому рослини виглядають непогано, але зелена маса на них зменшилась порівняно з попередньою зйомкою. Деякий час тому рослини виглядали більш потужно, на них було яскраво-зелене листя, тепер же органічна речовина почала відходити в плоди, які за рахунок неї збільшилися. Це все природній процес, і так все і повинно відбуватися при нормальному розвитку.

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Але ще кілька запасів в рослині ще є, але якщо буде більше китиць з плодами, то запасів може не вистачати — помідори можуть не збільшитися до своїх сортових розмірів.

Також аграрій звертає увагу на верхівку рослини — вона вже сильно потоншена. Це сигнал для овочівників, що рослинці не вистачає азоту. Тому зараз проводити суто калійне підживлення — щоб наливалися китиці — буде неправильним.

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В такому разі плоди збільшаться, але не буде відбуватися подальших процесів по нарощуванню зеленої маси — і помідорчикам не буде чим живитися.

Тому для підживлення пан Валерій вибирає добриво «Майстер», яке має структуру за формулою 20−20−20 — саме така кількість в ньому частин калію, фосфору та азоту.



«Таке ідеальне співвідношення азоту, фосфору і калію допоможе кущам продовжувати активно рости і збільшувати плоди, — говорить аграрій. — Саме зараз, під час активного плодоношення, рослини потребують додаткового живлення для підтримки високої врожайності. Підживлення забезпечить великі та соковиті помідори до кінця сезону! Але не забувайте поливати рослини до та після внесення добрива, щоб активні речовини краще засвоювались».

20 грамів цього добрива аграрій розводить в 10 літрах води, зазначивши, що є інші варіанти підживлення, які складені за формулами є 18−18−18, 16−16−16 і т.д. Головне, щоб в добриві азот був у рівній частині з калієм.

Також Валерій зазначає, що вказане підживлення досить дороге — більше 240 грн. Вполовину дешевше коштує препарат YaraMila, де всі вказані елементи знаходяться у співвідношенні 11−11−21. Якщо в нього додати трохи аміачної селітри, щоб підвищити саме складову азотну, то ним цілком можна замінити дороговартісне. В той же час YaraMila не підходить під крапельне зрощення.

Тому кожен аграрій повинен сам вибирати, який варіант підживленняв в середині червня йому вибрати.



«Гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба та над головою», — побажав аграрій колегам.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірка спорту Девід Бекхем, як виявилося, в душі — ще той аграрій: в суботу він опублікував відео про те, як виростив у себе на городі першу цибульку, і зібрався з її допомогою лікувати дружину Вікторію.

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