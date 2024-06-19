Має бути правильний полив: як запобігти бурій плямистості на томатах

Помідори можуть бути вражені хворобами, які проявляються по-різному. Один із симптомів — коричневе забарвлення листя. Бура плямистість спочатку вражає лише листя, але з часом — і всю рослину та швидко передається між окремими кущами. На пізніх стадіях захворювання вражає також квітки, що унеможливлює плодоношення. Якщо на кущі вже є плоди, вони зазвичай рідко визрівають. Хвороба небезпечна тим, що пригнічує фотосинтез. Тому бура плямистість призводить до значного зниження врожайності, при цьому вона також може заразити інші культури. З цієї причини варто боротися з нею, як тільки будуть помічені перші симптоми.

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Бура плямистість листя проявляється у зміні кольору листя. Зазвичай все починається з самого низу рослини, а з часом хвороба добирається аж до верхівки. Спочатку плями на листках жовті і мають розмір близько сантиметра. Пізніше вони стають коричневими, поширюючись на всю рослину. Коли лист перевернути, можна побачити характерний сірий наліт. Іноді він також буває фіолетовим або коричневим. Заражене листя швидко відмирає та в'яне. Жовте листя томатів також може бути симптомом багатьох інших захворювань. Відмінності стають очевидними лише тоді, коли вони починають темніти, а на нижній частині з'являється сіруватий наліт. Це спори грибка, які спричиняють швидке поширення хвороби, пише deccoria.pl.

Існує кілька способів запобігти захворюванню. Варто пам'ятати, що будь-який садовий інвентар потрібно очищати відповідними дезінфікуючими засобами. Таким чином, інфекція не поширюється між рослинами. Йдеться про такі інструменти, як секатор, а також про самі горщики.

Другий спосіб — це правильний полив. Бура плямистість листя томатів найкраще розвивається при високій вологості. Тому варто лити воду лише на ґрунт, не замочуючи рослину. Також корисно дотримуватися відстані між кущами томатів. На додаток до згаданих методів, слід використовувати наступні практики:

провітрювання теплиць і тунелів — це допомагає зменшити кількість вологи під плівкою;

сівозміна — щороку слід вирощувати іншу культуру, бажано чергувати томати з видами, стійкими до бурої плямистості листя;

регулярна дезінфекція ґрунту — корисно регулярно застосовувати профілактичні протигрибкові препарати.

Також варто вибирати сорти томатів, стійкі до захворювання. Наприклад, бура плямистість листя зустрічається дещо рідше у томатів чері. Варто заздалегідь перевірити схильність певного виду до захворювання, ще до того, як ви вирішите посадити його на своєму городі.

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