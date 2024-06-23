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Золоте сонце Сицилії: аранчині з сиром від Євгена Клопотенка

10:25 23 червня 2024
Аранчині

Український шеф-кухар та телеведучий Євген Клопотенко любить не тільки радувати шанувальників стравами автентичної української кухні, але й знайомити з «цікавинками» з інших країн.

В одному з недавніх матеріалів на своєму сайті пан Клопотенко розповів, як приготувати аранчині — класику сицилійської кухні (з місцевої мови назву страви можна перекласти «маленькі апельсини»).

Інгредієнти:

- 250 г рису арборіо (сирого)
- ½ ч. л. солі
- 100 г панірувальних сухарів
- 2 яйця
- 100 г пшеничного борошна
- 150 г сиру моцарела
- 70 г сиру для начинки
- 500 мл олії для фритюру або смаження

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Спосіб приготування:

Крок 1
Відваріть 250 г рису арборіо до готовності. Для цього всипте рис у 500 мл киплячої, підсоленої води. Постійно помішуйте, доки вода не закипить вдруге. Накрийте каструлю кришкою і зменште вогонь. Варіть рис, доки він не вбере всю воду, це займе приблизно 20 хв.

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Крок 2
Ще теплий рис змішайте з натертим на дрібну терку сиром моцарела. Сформуйте кульки, розміром з куряче яйце та вагою приблизно 50 г кожна.

Крок 3
Кульки злегка приплюсніть, викладіть досередини маленький шматочок сиру (приблизно по 6−7 г сиру на аранчині) та зліпіть кульки, періодично змащуючи руки водою.

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Крок 4
Підготуйте тарілку зі 100 г борошна, окрему тарілку зі 100 г панірувальних сухарів та миску з 2 збитими яйцями.

Крок 5
Запаніруйте кожну рисову кульку спершу в борошні, потім у збитих яйцях та нарешті у сухарях.

Крок 6
Розігрійте сотейник або пательню з 500 мл олії та обсмажте аранчині по 5−6 хв до золотавої скоринки. Занурюйте одразу невелику кількість кульок так, щоб вони не торкалися одна одну. Подавайте страву гарячою, з томатним соусом або кетчупом.

На жаль, Євген Клопотенко не розмістив на своєму сайті відео приготування аранчіні, тому дозволимо собі скористатися роликом, записаним не менш відомим кухарем-італійцем.

Як писали «ФАКТИ», раніше Євген Клопоненко порадив рецепт смачних вареників з черешнею.

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