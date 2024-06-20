Шотландці після смерті вболівальника відібрали очки у Швейцарії: відеоогляд матчу Євро-2024

У середу, 19 червня, слідом за поєдинком Німеччина — Угорщина (2:0) у групі А чемпіонату Європи з футболу відбувся ще один матч.

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Євро-2024. Група А. 2-й тур

Шотландія — Швейцарія — 1:1

Голи: Мактоміней (13) — Шакірі (26).

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Через три дні після розгромної поразки шотландців від бундестім (1:5) помер 57-річний уболівальник британців, який приїхав до Німеччини підтримати своїх улюбленців. Ліг спати в готелі і не прокинувся.

У підопічних Стіва Кларка була в Кельні чи не остання можливість зберегти шанси на вихід до 1/8 фіналу. Пам'ятається, що на Євро-1996 Шотландія вже перемагала Швейцарію (1:0), але тоді обидві команди не вийшли з групи.

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Цього разу британці знову забили першими і не програли. Швейцарія з голом знаменитого Шакірі, який грає в MLS за «Чикаго Фейр», не змогла перемогти, але в плей-оф вже практично пройшла. Втім, шотландцям ще теж не варто купувати квитки додому (нагадаємо, що у плей-оф виходять чотири із шести збірних, які посіли у квартетах треті місця).

Становище команд: 1. Німеччина — 6 очок; 2. Швейцарія — 4; 3. Шотландія — 1; 4. Угорщина — 0.

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У вирішальному 3-му турі в квартеті А в неділю, 23 червня, зіграють: Швейцарія — Німеччина та Шотландія — Угорщина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію зустрічі Євро-2024 Словаччина — Україна.

Фото EFE

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