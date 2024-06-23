Де і коли дивитись онлайн Україна — Бельгія: розклад трансляцій та прогноз на «матч життя і смерті» на Євро-2024

У середу, 26 червня, збірна України з футболу, яка програла Румунії (0:3) і перемогла Словаччину (2:1), проведе у Штутгарті вирішальний матч у групі Е чемпіонату Європи з футболу проти команди Бельгії, що поступилася словакам (0:1) і здолала румунів (2:0).

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Зазначимо, що Бельгія, якій у грі з командою Сергія Реброва через перебір жовтих карток не допоможе форвард «Севільї» Доді Лукебакіо — одна з трьох європейських збірних, з ким «жовто-сині» раніше не грали жодного разу (ще нам ніколи не траплялися Ліхтенштейн та Гібралтар).

Букмекери вбачають фаворитом пари підопічних Роберто Мартінеса. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу Бельгії приймає з коефіцієнтом 1,67, на нічию — 4,00, на виграш збірної України — 5,00.

У прямому ефірі поєдинок Україна — Бельгія на території нашої країни покажуть о 19:00 регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Львів», «Суспільне: Одеса» тощо) та медіасервіс MEGOGO.

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Євро-2024. Група Е. 3-й тур

26 червня (середа)

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Україна — Бельгія 19:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Додамо, що у паралельному матчі в групі у Франкфурті зіграють Словаччина та Румунія.

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Становище команд: 1. Румунія — 3 очки (різниця м'ячів — 3:2); 2. Бельгія — 3 (2:1); 3. Словаччина — 3 (2:2); 4. Україна — 3 (2:4).

Виходячи з того, що у команди Сергія Реброва найгірша в квартеті різниця м'ячів, путівку до плей-оф (нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної групи та чотири найкращі володарі третіх місць) «жовто-синім» гарантує лише перемога над бельгійцями. Тим паче, що висока ймовірність того, що Румунія та Словаччина у очному поєдинку «погодяться» на нічию, яка влаштує обидві збірні.

Так, нічия у грі з Червоними дияволами теж виведе (нехай навіть із третьої позиції) Україну до 1/8 фіналу, але лише у разі виграшу або румунів, або словаків. Якщо поєдинок команд Йорданеску та Кальцони не визначить сильнішого, то Україна за рівності очок у всіх чотирьох команд фінішує на останньому місці в групі через найгіршу різницю м'ячів.

І, нарешті, існує варіант виходу з групи навіть у разі програшу Бельгії. Але знову ж таки для цього потрібно, щоб словаки програли Румунії, і тоді збірна України (за рівності очок — по 3) випередить суперника за рахунок перемоги в особистій зустрічі. Тут ще питання, чи вистачить трьох очок, щоб стати однією з чотирьох найкращих третіх команд.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України входить до топдесятки найдорожчих команд Євро-2024.

Фото uaf.ua

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