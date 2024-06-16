Фаршировані баклажани: смачна та дієтична вечеря

Якщо взяти зовсім маленькі баклажани, вийде чудова закуска, а якщо великі — основна страва. Баклажани можна нафарширувати не лише м’ясним соусом, а й тушкованими овочами або нутом з томатним соусом, або ж приготувати рулет з баклажанів, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники: 7−8 маленьких баклажанів

300 г фаршу

1 велика цибулина

1 велика морква

2−3 зубки часнику

0,5 банки томатів у власному соку

Зелень

Сіль та перець на смак

0,5 ч. л. паприки копченої

1 ч. л. сушеного орегано

Оливкова олія

200 г сулугуні

Грецький йогурт для подачі

Приготування:

Баклажани помити, розрізати навпіл, зробити надрізи м’якоті. Збризнути оливковою олією, посолити, поперчити. Запекти в духовці до готовності.

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Приготувати м’ясний соус. На оливковій олії тушкувати цибулю та моркву порізані кубиком, додати фарш, всі спеції. Влити томати та пів чашки води. Тушкувати з відкритою кришкою 20−30 хв, доки соус не стане густим. Додати порізану зелень петрушки.

М’якоть баклажанів роздавити виделкою. Половинки баклажанів нафарширувати соусом. Запікати до красивого, рум"яного кольору. Додати свіжу зелень. Подавати на подушці з грецького йогурту.

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