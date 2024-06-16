Фаршировані баклажани: смачна та дієтична вечеря
Якщо взяти зовсім маленькі баклажани, вийде чудова закуска, а якщо великі — основна страва. Баклажани можна нафарширувати не лише м’ясним соусом, а й тушкованими овочами або нутом з томатним соусом, або ж приготувати рулет з баклажанів, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Складники:
- 7−8 маленьких баклажанів
- 300 г фаршу
- 1 велика цибулина
- 1 велика морква
- 2−3 зубки часнику
- 0,5 банки томатів у власному соку
- Зелень
- Сіль та перець на смак
- 0,5 ч. л. паприки копченої
- 1 ч. л. сушеного орегано
- Оливкова олія
- 200 г сулугуні
- Грецький йогурт для подачі
Приготування:
Баклажани помити, розрізати навпіл, зробити надрізи м’якоті. Збризнути оливковою олією, посолити, поперчити. Запекти в духовці до готовності.
Приготувати м’ясний соус. На оливковій олії тушкувати цибулю та моркву порізані кубиком, додати фарш, всі спеції. Влити томати та пів чашки води. Тушкувати з відкритою кришкою 20−30 хв, доки соус не стане густим. Додати порізану зелень петрушки.
М’якоть баклажанів роздавити виделкою. Половинки баклажанів нафарширувати соусом. Запікати до красивого, рум"яного кольору. Додати свіжу зелень. Подавати на подушці з грецького йогурту.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати варення з полуниці з базиліком за 10 хвилин. А Євген Клопоненко порадив рецепт смачних вареників з черешнею.89
Читайте нас у Facebook