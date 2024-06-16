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Фаршировані баклажани: смачна та дієтична вечеря

20:19 17 червня 2024
Фаршировані баклажани

Якщо взяти зовсім маленькі баклажани, вийде чудова закуска, а якщо великі — основна страва. Баклажани можна нафарширувати не лише м’ясним соусом, а й тушкованими овочами або нутом з томатним соусом, або ж приготувати рулет з баклажанів, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

Складники:

  • 7−8 маленьких баклажанів
  • 300 г фаршу
  • 1 велика цибулина
  • 1 велика морква
  • 2−3 зубки часнику
  • 0,5 банки томатів у власному соку
  • Зелень
  • Сіль та перець на смак
  • 0,5 ч. л. паприки копченої
  • 1 ч. л. сушеного орегано
  • Оливкова олія
  • 200 г сулугуні
  • Грецький йогурт для подачі

Приготування:

Баклажани помити, розрізати навпіл, зробити надрізи м’якоті. Збризнути оливковою олією, посолити, поперчити. Запекти в духовці до готовності.

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Приготувати м’ясний соус. На оливковій олії тушкувати цибулю та моркву порізані кубиком, додати фарш, всі спеції. Влити томати та пів чашки води. Тушкувати з відкритою кришкою 20−30 хв, доки соус не стане густим. Додати порізану зелень петрушки.

М’якоть баклажанів роздавити виделкою. Половинки баклажанів нафарширувати соусом. Запікати до красивого, рум"яного кольору. Додати свіжу зелень. Подавати на подушці з грецького йогурту.

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